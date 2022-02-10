Подорожчав на 30%: в Україні скакнули ціни на борщовий набір

Як повідомляють аналітики, всі інгредієнти, покладені за стандартним рецептом борщу, подорожчали-але по-різному. Сильніше все підскочили ціни на капусту.
За минулий рік в Україні всерйоз підвищилася ціна на продукти, які необхідні для приготування борщу (строго за класичним рецептом) - в середньому на 30%. Про це заявляють аналітики "Офісу ефективного регулювання" BRDO.
За їх даними, в лютому минулого року порції борщу на чотирьох людей, приготовані за традиційним рецептом, коштувало українцям приблизно 62 грн 06 коп., А в лютому поточного року на такі ж продукти в тому ж обсязі доведеться витратити 80,92 грн. Тобто вартість зросла більш ніж на 30%.
Причому всі інгредієнти борщу подорожчали в різному ступені. Наприклад, ціна на свинину зросла на 12,03 відсотка ‒ зі 103,70 грн до 116,28 грн. А ось ціна на білокачанну капусту збільшилася майже вчетверо-з 5,45 грн за кілограм до 20,95 грн за кілограм.
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Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2022 року зросли на 14,5% порівняно з січнем 2021-го.
Рекордсменами по подорожчанню стали соняшникова олія (його ціна за рік зросла на 34,2%), овочі (подорожчали на 27,5%), цукор (на 22,8%) і хліб (на 19,6%).
Далі список продуктів, які виросли в ціні, виглядає так:
- масло – на 14,2%,
- м'ясо та м'ясопродукти - на 14,2%,
- молоко - на 12,8%,
- макаронні вироби - на 10,8%,
- сир і твердий сир - на 10,1%,
- риба та рибопродукти - на 9,2%,
- яйця - на 7,1%.
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