Подорожчав на 30%: в Україні скакнули ціни на борщовий набір

В Україні скакнули ціни на борщовий набір / УНІАН

За минулий рік в Україні всерйоз підвищилася ціна на продукти, які необхідні для приготування борщу (строго за класичним рецептом) - в середньому на 30%. Про це заявляють аналітики "Офісу ефективного регулювання" BRDO.

За їх даними, в лютому минулого року порції борщу на чотирьох людей, приготовані за традиційним рецептом, коштувало українцям приблизно 62 грн 06 коп., А в лютому поточного року на такі ж продукти в тому ж обсязі доведеться витратити 80,92 грн. Тобто вартість зросла більш ніж на 30%.

Причому всі інгредієнти борщу подорожчали в різному ступені. Наприклад, ціна на свинину зросла на 12,03 відсотка ‒ зі 103,70 грн до 116,28 грн. А ось ціна на білокачанну капусту збільшилася майже вчетверо-з 5,45 грн за кілограм до 20,95 грн за кілограм.

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Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2022 року зросли на 14,5% порівняно з січнем 2021-го.

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Рекордсменами по подорожчанню стали соняшникова олія (його ціна за рік зросла на 34,2%), овочі (подорожчали на 27,5%), цукор (на 22,8%) і хліб (на 19,6%).

Далі список продуктів, які виросли в ціні, виглядає так:

масло – на 14,2%,

м'ясо та м'ясопродукти - на 14,2%,

молоко - на 12,8%,

макаронні вироби - на 10,8%,

сир і твердий сир - на 10,1%,

риба та рибопродукти - на 9,2%,

яйця - на 7,1%.

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