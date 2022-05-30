Ціни на АЗС обваляться: українцям назвали нову вартість бензину і дизеля

З поступовим надходженням нових обсягів нафтопродуктів ціна на них буде знижуватися, впевнений Сергій Куюн.
Сформована на сьогодні ціна бензину у 52-55 грн/літр і дизпалива в 58-60 грн/літр є точкою рівноваги для ринку, заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
Як підкреслив він в ході брифінгу в Медіа-центрі, з поступовим надходженням нових обсягів нафтопродуктів ціна на них буде знижуватися.
"При цінах 52-55 грн літр на бензин і 58-60 грн/літр на дизпаливо, як я бачу, ринок відчуває себе нормально, черги зменшуються. В якійсь мірі ринок знайшов точку рівноваги, а далі почне наповнюватися новими партіями, і це повинно привести до зниження ціни", – сказав експерт.
При цьому Куюн зазначив, що ціна пального в 40-45 грн за літр, яка визначалася при держрегулюванні, була справедлива для стабільного, забезпеченого ринку, "якого у нас сьогодні немає".
"Відповідно, нам потрібно знижувати споживання, збивати ажіотаж", - зазначив експерт.
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Паливна криза в Україні
В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.
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