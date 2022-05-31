Ціни на автогаз злетіли: українцям назвали нову вартість на АЗС

В Україні зростають ціни на автогаз / depositphotos.com

За місяць середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС України зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Відзначається, що ціни на АЗС піднялися у всіх провідних мережах АЗС.

Ціни на автогаз в Україні:

ОККО і WOG - автогаз подорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно;

Авіас, ANP, Укрнафта ціни зросли на 9,57 грн/л до 39,92-39,95 грн / л;

Авантаж 7 виставила на стелу 41,95 грн / л (+11,95 грн / л порівняно з 2 травня);

KLO і SOCAR - автогаз продукт подорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно;

БРСМ-Нафта", Shell, UPG," Нефтек", BVS - на 4-14 грн/л подорожчав автогаз.

/ enkorr.ua

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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