Ціни на автогаз злетіли: українцям назвали нову вартість на АЗС

За місяць автогаз на АЗС подорожчав на 14 гривень за літр на окремих АЗС.
За місяць середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС України зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
Відзначається, що ціни на АЗС піднялися у всіх провідних мережах АЗС.
Ціни на автогаз в Україні:
- ОККО і WOG - автогаз подорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно;
- Авіас, ANP, Укрнафта ціни зросли на 9,57 грн/л до 39,92-39,95 грн / л;
- Авантаж 7 виставила на стелу 41,95 грн / л (+11,95 грн / л порівняно з 2 травня);
- KLO і SOCAR - автогаз продукт подорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно;
- БРСМ-Нафта", Shell, UPG," Нефтек", BVS - на 4-14 грн/л подорожчав автогаз.
Паливна криза в Україні
В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.
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