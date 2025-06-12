Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

Коротко:
- В Україні у травні 2025 року рівень інфляції прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі
- У травні найбільше подорожчали фрукти (на 17,6%) і м’ясо
- У той же час подешевшали яйця (на 8,7%), масло і молоко
В Україні за травень 2025 року найбільше подорожчали фрукти (на 17,6%) і м’ясо, тоді як яйця подешевшали на 8,7%. Також було зафіксоване незначне здешевшання масла і молока.
У травні рівень інфляції в нашій державі прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі — це максимум від квітня 2023 року. Про це повідомила Державна служба статистики України.
Згідно з даними Держстату, споживчі ціни у нашій державі у травні зросли на 1,3% порівняно з квітнем, коли цей показник становив 0,7%.
Річна інфляція прискорилася до 15,9%, це є найвищим показником від квітня 2023 року (тоді було 17,9%).
Продукти харчування і безалкогольні напої на споживчому ринку минулого місяця подорожчали на 2,8%. Лідерами серед тих продуктів, які зросли у ціні, стали фрукти – вони подорожчали на 17,6%.
Також значно зросли в ціні (від 0,7% до 8,3%) свинина, м'ясо птиці, яловичина, безалкогольні напої, риба і продукти з риби, хліб, сало, овочі, цукор і макаронні вироби.
Водночас подешевшали наступні продукти:
- яйця зменшилися у ціні на 8,7%.
- масло, молоко та рис – на 0,5-0,8%.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит. Вже у 2025 році через аномальну погоду очікується дефіцит меду.
Також раніше повідомлялося, що в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт – плюс 20% до кінця року. Експерт сказав, чи підірве бюджет української сім'ї подорожчання.
Нагадаємо, економіст пояснив, чи подорожчають продукти в Україні – ріст цін буде залежати від 3 факторів. На формування вартості продуктів будуть впливати кілька важливих факторів.
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Державна служба статистики України
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