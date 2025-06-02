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Дрони везли "під ковпаком" СБУ: нові деталі ударів по "ядерних" аеродромах РФ

Олексій Тесля
2 червня 2025, 02:15
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Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни.
дрони сбу
РФ атакували десятки дронів / Колаж: Главред, фото: Цензор, скріншот

Головне:

  • Дрони ввозилися в РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ
  • Атаковані літаки мали стратегічне значення для Росії

Операція Служби безпеки України під назвою "Павутина", під час якої дрони атакували одразу чотири військові аеродроми на території РФ, була ретельно підготовлена і зайняла значний час.

Вона збіглася з критичним етапом війни, коли стало очевидно, що запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план не приносить результатів, повідомляє The Telegraph.

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Як пройшла операція "Павутина"

Згідно з публікацією, українські безпілотники запускалися безпосередньо з території Росії - з фур, які зовні нічим не відрізняються від звичайних вантажівок. Контейнери в їхніх кузовах були доопрацьовані: бічні панелі могли дистанційно відкриватися за командою оператора, забезпечуючи швидкий запуск дронів.

Дрони ввозили до РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ. Журналісти припускають, що початковий план проведення операції міг бути скоригований через перебазування російської дальньої авіації.

Зазначається, що водії вантажівок, імовірно, не знали про вміст своїх машин. У соціальних мережах з'явилися свідчення очевидців, які проживають неподалік від авіабази "Оленяча" на Кольському півострові. За їхніми словами, один із водіїв у паніці вибіг на вулицю, коли з його фури почали вилітати дрони. Пізніше він повідомив поліції, що отримав вказівку припаркувати автомобіль біля Оленегорська, де його мав зустріти невідомий.

Інтелектуальні дрони в дії

Згідно з джерелами видання, частина дронів, використаних в операції, могла бути оснащена системами штучного інтелекту. Завдяки цьому вони самостійно розпізнавали цілі і точно наводилися на них без участі оператора.

Таким чином, операція "Павутина" стала не тільки тактичним успіхом, а й продемонструвала новий рівень технічних можливостей українських спецслужб у веденні сучасної війни.

Удар припав на ключові об'єкти

Видання підкреслює, що атаковані літаки мали стратегічне значення для Росії. Серед знищених цілей - важкі бомбардувальники Ту-95, здатні нести як ядерні, так і звичайні боєприпаси, а також Ту-160 - найбільший надзвуковий літак такого класу.

За інформацією української розвідки, серед уражених об'єктів були не тільки Ту-95 і Ту-22М3, а й один із небагатьох літаків радіолокаційного дозору А-50 "Оплот". Його втрата особливо відчутна з огляду на вартість у районі 310 мільйонів доларів і крайню обмеженість таких машин в арсеналі РФ.

Дрони везли 'під ковпаком' СБУ: нові деталі ударів по 'ядерних' аеродромах РФ
/ Главреда

Безпрецедентна атака і поворотний момент у війні

Зазначається, що в операції "Павутина" використовували не дрони великої дальності, які Росія могла б очікувати, а малогабаритні ударні FPV-дрони із зарядами вибухівки. Російські військові блогери вже порівняли цей удар з атакою на Перл-Гарбор, здійсненою Японією 1941 року.

Журналісти підкреслюють: операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. За лічені години було знищено десятки стратегічних літаків, що стало серйозним успіхом української сторони.

Крім того, акція має символічний сенс - це сигнал як Москві, так і західним партнерам: Україна залишається здатною завдавати відчутних ударів по військовій інфраструктурі противника.

Особливо примітно, що операція була проведена за добу до чергового етапу переговорів між Україною і Росією, який має відбутися в Туреччині. Як припускає видання, це могло змінити переговорну позицію Москви, знизивши впевненість російського керівництва у своїй недоторканності.

Зеленський був залучений із самого початку

Джерела стверджують, що президент Володимир Зеленський особисто курирував підготовку операції "Павутина" від самого початку - понад півтора року тому. Раніше Україна вже завдавала ударів по аеродромах РФ, але ця операція стала наймасштабнішою і найбільш руйнівною.

Представники української розвідки повідомили, що всі учасники місії успішно повернулися на територію України, а поставлені завдання були повністю виконані.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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The Daily Telegraph

Британська щоденна газета. Заснована в 1855 році. У 1980-ті роки тираж газети сягав 1,4 мільйона примірників. Нині основна частина читацької аудиторії перейшла в Інтернет. Останнім часом передплата друкованого видання становить 117,5 тисяч примірників, 688 тисяч для цифрової версії і 230 тисяч для інших передплат.

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