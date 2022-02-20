Буханець хліба за 30 гривень: українцям назвали причину різкого подорожчання

Ціни на хліб / pixabay

Хоч уряд і знизив ціни на газ, при цьому ціни на хліб в Україні зростають.

Експерти Лариса Гук і Сергій Следзь пояснили, чому виробники не знизили ціни на хліб, а навпаки підняли.

"Ще наприкінці грудня пекарям вдалося домовитися з торговими мережами про підвищення цін на хліб масових сортів на 5-10% протягом січня. Інакше навіть за наявності пільгових цін на газ колапсу на ринку продовольства навряд чи б вдалося уникнути. Чому? Та тому що контракти між виробниками продтоварів і роздробом припускають, що постачальники мають право змінювати ціни раз на місяць і не більше ніж на 5%. В іншому випадку роздріб може відмовити їм у своїх полицях", - пояснюють експерти, передає zn.ua.

Підкреслюється, що справа не в примхах торговців, "просто кому, як не торговим мережам, відомі матеріальні можливості українських споживачів. Адже саме останні визначають попит на пропоновану продукцію при певних цінах".

Порожні полиці нікому не потрібні точно так само, як низький попит на їх вміст.

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"І, до речі, обмеження в 10% на надбавку до ціни встановлені урядом не для виробників продуктів, які отримали пільговий газ, а для роздрібних продавців. Ось вони і правлять бал. Недарма ж роздріб наполягає, що завжди потрібно готуватися до порожніх полиць в магазинах. А ви говорите: "Газ"", - наголошується в статті.

Скільки коштує хліб в Україні:

Вартість житнього та пшенично-житнього хліба становить 29,73 грн/кг. У грудні було 27,46 грн/кг.

Ціни на хліб пшеничний з борошна першого сорту зросли до 27,11 грн/кг проти 26,29 грн/кг у грудні 2021 року.

Варто відзначити, що напередодні глава Укрхлібпрому попередив, що ціна за одиницю хлібної продукції масового сорту зросте з нинішніх 25 до 32 гривень вже в майбутньому році.

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Раніше повідомлялося, що пекарні будуть змушені підвищувати ціну на хліб на 25-30%. Зокрема, в собівартості хліба закладена вартість енергоносіїв, яка становить 70%.

Також повідомлялося, що вартість хліба в Україні побила п'ятирічний максимум. На початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни - 25,9 грн. У той час, як роком раніше він коштував 20,46 грн.

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