Після норми про 'спирт': експерт назвав АЗС, які краще об'їжджати десятою дорогою

Водіям радять бути пильними до початку літа.

https://glavred.net/economics/bozna-chto-ekspert-nazval-azs-gde-riskovanno-zapravlyatsya-iz-za-spirtovogo-benzina-10663364.html Посилання скопійоване

Експерт застеріг від заправок, де можна "вбити" авто "спиртовим" бензином / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези експерта:

До кінця травня — початку червня не варто заправлятись на малих АЗС

Великі мережі вже мають пальне з 5% біоетанолу

Дрібні АЗС можуть використовувати несертифіковані замінники

До кінця травня - початку червня українським водіям не варто заправлятись на малих автозаправках. Існує ризик придбати неякісне пальне. Про це повідомив паливний експерт, засновник логістичної групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

"Я не раджу нікому заправлятися на маленьких АЗС. Там майже на 100% немає якісного пального. Дуже велике питання, чим ви там зараз заправитеся", - наголосив він. відео дня

За словами Льоушкіна, великі мережеві АЗС встигли законтрактувати необхідні обсяги пального з вмістом 5% біоетанолу — відповідно до нових законодавчих вимог. Натомість дрібні заправки не мають змоги швидко укласти подібні угоди, через що можуть використовувати несертифіковані замінники. Наприклад, додають до бензину звичайний спирт, аби формально відповідати нормам. При цьому ті АЗС, які взагалі не виконують нові вимоги, можуть отримати штрафи.

"Наскільки я розумію, зараз дали вказівки екологічній інспекції перевіряти. Вони перевіряють, виписують штрафи. Все це ще буде через суд проходити… До справжніх виплат, мабуть, дійде до кінця року", - розповів Льоушкін.

Експерт прогнозує, що ситуація на ринку стабілізується протягом найближчих тижнів. За оцінкою Льоушкіна, бензин E5 (із додаванням 5% біоетанолу) з’явиться у вільному продажу вже за тиждень-два.

"До кінця травня - початку червня якось відрегулюється і буде чіткий розподіл на тих, хто продає якісне пальне, і тих, хто продає бозна-що. Найцікавіше, що усі будуть в межах закону, бо в законі зазначено не менше 5%, а вони додадуть, наприклад, 30%", - зауважив він.

Експерт зазначив, що перехід на бензин із біоетанолом наразі не вплинув на ціни на АЗС, оскільки їх стримує зниження світових цін на нафту.

Ціни на бензин - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 травня в Україні на АЗС обов’язково продається бензин з 5% біоетанолу — це вимога Закону № 3769-IX. Водночас ця вимога не стосується бензину з октановим числом 98+ і пального для Міноборони та Держрезерву.

Також в Україні частково відновили виробництво пального та налагодили постачання імпортного бензину з біоспиртом, що стабілізує ринок і дозволить уникнути різких цінових стрибків, заявив експерт Станіслав Ігнатьєв.

Крім цього, в Україні зросли ціни на бензин А-95 — 7 травня середня вартість становила 54,65 грн/л, що на 2 копійки більше, ніж напередодні. Водночас до кінця тижня можливе зниження цін на 1 грн/л.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Льоушкін? Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред