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Банкомат "ПриватБанку" списав з картки гроші і не видав готівку: українець поскаржився на проблему

8 червня 2022, 09:50

У "ПриватБанку" конкретно прийняли заявку, але відразу і конкретно сказали, що будуть її довго і чітко розглядати - але протягом двох тижнів.

Приватбанк, гроші
Банкомат "ПриватБанку" списав з картки гроші і не видав готівку / колаж УНІАН

Українці говорять про те, що в роботі банкоматів ПриватБанку спостерігаються знову збої. Про це повідомляється на спеціалізованому порталі "Мінфін".

"Вирішив сьогодні 07.06.2022 о 16:00 спеціально всередині відділення зняти готівку, щоб точно все було добре. І під час зняття перезавантажився банкомат і не видав мені гроші, але з карти списалося. Співробітниця банку бачила всю ситуацію і всім чим змогла мені допомогти, це сказала набрати 3700 і все", - пише українець.

У банку прийняли заявку, але відразу сказали, що будуть її розглядати протягом двох тижнів. Тобто, виходить, протягом усього цього часу українець до своїх грошей не матиме доступу.

Як захиститися при знятті готівки?

У ПриватБанку заявляють, що ніякої "епідемії" проблем в банкоматах немає, і кожна помилка – результат нещасного збігу обставин.

Щоб мінімізувати ризики, експерти українцям радять:

  • перед використанням оглянути банкомат - у вікні видачі готівки не повинно бути сторонніх елементів;
  • перераховувати видані гроші так – щоб це фіксувала камера, - якщо банкомат видасть менше, ніж потрібно, це буде легко довести;
  • якщо банкомат не видав гроші, не відходити від нього і дзвонити в банк прямо звідти;
  • якщо банк відмовився віддавати гроші, потрібно написати скаргу в поліцію і Національний банк України (НБУ).

Нагадаємо, з 1 червня "ПриватБанк" повернув клієнтам частину довоєнних програм (наприклад, "Оплату частинами"), однак при цьому скасував кредитні канікули.

Тобто, якщо клієнт вже пройшов через пільговий період, то для нього з'являється зобов'язання щомісяця вносити платіж по кредиту. А для того, щоб стимулювати клієнтів вносити платежі, для тих, хто буде вносити як мінімум 5% заборгованості на місяць, залишать пільгову ставку.

До цього, 16 травня нинішнього року, стало відомо про масштабний збій у популярному серед українців додатку "Приват24". До того схожий збій в системі ПриватБанку спричинив проблеми з платежами.

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Автор: Єгор Бунін
Приватбанк банкомат новини України
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