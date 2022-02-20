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Без попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати гроші

20 лютого 2022, 08:43

Багато клієнтів звернулися зі скаргами в банк.

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З карт Приватбанку почали зникати гроші / УНІАН

Клієнт ПриватБанку скаржаться на зникнення грошей з рахунків.

Як розповіли українці на порталі Мінфін, кошти знімалися з карт без попередження та їх згоди.

"17.02 .2022 р. З моєї картки була знята сума 117 грн через термінал Дніпро Набережна Перемоги, 30 (одяг). Відколи такий "чесний банк" займається такими аферами? Не розумію, чому цю проблему не владнали, бачу я тут не один", - написав один із незадоволених клієнтів.

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minfin.com.ua

"Знімали кожні 5 секунд по 24,99 грн"

Ще одна жінка повідомила, що в загальній сумі з її картки зняли 1360 грн.

"Я звернулася до відділення ПриватБанку написала заяву і зробила нову карту, сказали що скаргу розглянуть протягом 120 днів, 6 березня будуть якраз ці 120 днів, з того моменту ніякого руху не відбулося", - поскаржилася Українка.

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minfin.com.ua

"Поясніть, будь ласка, Куди я можу звернутися за допомогою?"

Ще ода постраждала повідомила, що з її рахунку було переведено 25600 грн на невідомий номер картки. У той же день вона звернулася до відділення поліції і написала заяву про зникнення грошей, але в прийнятті заяви їй відмовили, аргументуючи це тим, що вони цим не займаються.

"А хто займається? Поясніть, будь ласка, Куди я можу звернутися за допомогою? 25 березня даний кредит потрібно закрити. Як заморозити його на період розслідування?",- дивується жінка.

Що кажуть у Приватбанку

На перші дві скарги у фінустанові поки ніяк не відреагували, а ось з приводу останньої зазначили, що була створена заявка на опротестування платежу, яка буде розглянута згідно з правилами міжнародної платіжної системи.

"За результатами розгляду ми додатково вас проінформуємо. Пошук і затримання зловмисників разом з проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів і згідно із законодавством знаходяться поза юрисдикцією банку", - йдеться у відповіді банку.

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minfin.com.ua

Раньше ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, зажадавши ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

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Автор: Сергій Кущ
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Приватбанк банківські картки
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