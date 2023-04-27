2,2 тисячі грн на кожного від міжнародної організації: хто з українців має право на нову допомогу

Міжнародна організація з міграції (МОМ) запустила процес надання грошової допомоги українцям під час війни. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", грошові кошти будуть виплачуватися в рамках меморандуму про взаєморозуміння, підписаному між Міністерством соцполітики і МОМ.
Повідомляється, що українці можуть претендувати на отримання допомоги в розмірі 2,2 тисячі грн на кожного члена сім'ї в кожен з 12 місяців в році (але не більше трьох місяців поспіль). В цілому МОМ прийняла рішення виділити до 0,7 млрд грн для допомоги громадянам нашої держави. І очікується, що гроші зможуть отримати близько 100 тисяч українців.
Хто в Україні може отримати грошову допомогу:
- Одинокі батьки дітей (мати чи батько), які отримують фінансову допомогу на дітей;
- Люди, які отримують допомогу з причин вагітності або пологів;
- Особи з інвалідністю;
- Сім'ї, в яких є двоє і більше дітей;
- Пенсіонери старше 65 років.
Як оформити грошову допомогу
В першу чергу слід зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщена особа) в органах соціального захисту населення територіальної громади або в ЦНАП.
Відразу після реєстрації заявки претендентів відправляють в офіс організації. Після цього в МОМ вирішують, чи варто надавати фінансову допомогу.
Крім того, отримати кошти можна, надіславши відповідну заяву. Після верифікації та підтвердження даних заяву буде відправлено в МОМ.
Дивіться інтерв'ю з приводу соціальних виплат керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович:
Вас можуть зацікавити такі новини: