2,2 тисячі грн на кожного від міжнародної організації: хто з українців має право на нову допомогу

Представники Міжнародної організації з міграції (МОМ) надають грошову допомогу українцям під час війни.

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Хто з українців має право на нову допомогу від МОМ: детальна відповідь / ua.depositphotos.com і УНІАН

Міжнародна організація з міграції (МОМ) запустила процес надання грошової допомоги українцям під час війни. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", грошові кошти будуть виплачуватися в рамках меморандуму про взаєморозуміння, підписаному між Міністерством соцполітики і МОМ.

Повідомляється, що українці можуть претендувати на отримання допомоги в розмірі 2,2 тисячі грн на кожного члена сім'ї в кожен з 12 місяців в році (але не більше трьох місяців поспіль). В цілому МОМ прийняла рішення виділити до 0,7 млрд грн для допомоги громадянам нашої держави. І очікується, що гроші зможуть отримати близько 100 тисяч українців.

Хто в Україні може отримати грошову допомогу:

Одинокі батьки дітей (мати чи батько), які отримують фінансову допомогу на дітей;

Люди, які отримують допомогу з причин вагітності або пологів;

Особи з інвалідністю;

Сім'ї, в яких є двоє і більше дітей;

Пенсіонери старше 65 років.

Як оформити грошову допомогу

В першу чергу слід зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщена особа) в органах соціального захисту населення територіальної громади або в ЦНАП.

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Відразу після реєстрації заявки претендентів відправляють в офіс організації. Після цього в МОМ вирішують, чи варто надавати фінансову допомогу.

Крім того, отримати кошти можна, надіславши відповідну заяву. Після верифікації та підтвердження даних заяву буде відправлено в МОМ.

Дивіться інтерв'ю з приводу соціальних виплат керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович:

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