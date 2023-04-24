Українцям можуть отримати до 6600 грн від міжнародного фонду: хто має право

Українці у двох областях - Запорізькій та Закарпатській – можуть отримати грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду Dorcas.

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Банкомат і гроші / Колаж фото УНІАН

Українці, які перебувають зараз у двох областях - Запорізькій та Закарпатській – можуть отримати грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду Dorcas. Про це повідомляється на офіційному порталі організації.

Йдеться про виплату сумарно 6600 грн – по 2200 грн за місяць протягом трьох місяців.

Але, кажуть співробітники фонду, вкрай важливою умовою є відсутність виплат від інших міжнародних організацій протягом місяця для одержувачів із Закарпаття і протягом трьох місяців – із Запорізької області.

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І гроші видають переселенцям, які входять хоча б в одну з наступних груп уразливості:

багатодітні сім'ї, тобто сім'ї з трьома і більше дітьми;

вагітна;

сім'ї з дітьми віком до трьох років;

одинокі батьки дітей з важкими захворюваннями, які потребують постійного лікування та медикаментозної підтримки;

люди з інвалідністю;

люди у віці старше 60 років.

Для підтвердження категорії обов'язково потрібно надати оригінали документів. Одна особа з числа відносяться до вразливих категорій має право на виплату 6600 грн. Тобто, якщо в сім'ї більше однієї такої людини, то виплата нараховується кожному з них. І гроші будуть перераховуватися через відділення держкомпанії "Укрпошти".

У Запорізькій області претендентам на допомогу потрібно звертатися за телефонами (066) 872 25 56, (093) 156 37 58. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю, з 10:30 до 15:00; перерва з 13:00 до 14: 00.

У Закарпатській області звернення приймаються за телефонами (063) 574 02 54, (093) 267 12 75. Графік роботи: понеділок та середа, з 11:00 до 16:00; перерва з 13:00 до 14:00.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео з коментарем пенсійної проблеми колишньої глави Мінсоцполітики Марини Лазебної

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