Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Культура

Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною Сулеймана

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 17:31оновлено 28 квітня, 18:21
Коли Роксолана пішла з життя, султан Сулейман дав обітницю, яку тримав до самої смерті.
Що насправді вбило дружину Сулеймана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Портрет Роксолани XVI століття

Ви дізнаєтеся:

  • Коли насправді померла Роксолана
  • На яку хворобу могла страждати Хюррем-султан
  • Якою була причина смерті дружини Сулеймана

Історія Роксолани - це більше, ніж легенда про українку, яка стала дружиною одного з наймогутніших правителів світу. Султана прожила життя, яке й через століття викликає захоплення та суперечки, але не менше загадок залишила її смерть.

Главред дізнався, коли і через що померла Хюррем-султан.

відео дня

Коли померла Роксолана

Роксолана, відома в Османській імперії як Хюррем-султан, померла навесні 1558 року в Стамбулі. Датою смерті вважається 15 квітня, розповіла авторка книги "Роксолана.Життєпис" Олександра Шутко у матеріалі Район.Історія.

Її смерть стала великою втратою для Османського двору та особистою трагедією для Сулеймана I Пишного, який залишався поруч до останніх хвилин життя коханої. Після смерті Роксолану з почестями поховали біля мечеті Сулейманіє.

Чим хворіла Роксолана

Останні роки життя Роксолани супроводжувалися сильним болем у грудях. Вона скаржилася на різкі м’язові спазми та загальну слабкість.

Сучасний турецький лікар Муаммер Каятекін, який досліджував хвороби османських правителів, припустив, що Роксолана могла страждати на тяжке захворювання легень, можливо навіть онкологію.

Саме для лікування їй призначали ліки, які виявилися смертельно небезпечними.

Чи могли ліки стати отрутою

За однією з найпоширеніших версій, Роксолану лікували настоєм із пізньоцвіту осіннього - рослини, відомої ще з часів Стародавнього Єгипту. Її використовували як лікувальний засіб при важких хворобах, але вона містить колхіцин, який є надзвичайно токсичною речовиною.

Небезпека полягала у тому, що навіть незначне перевищення дози могло повільно руйнувати організм. Симптоми такого отруєння нагадують дію миш’яку: сильний біль, слабкість, виснаження і поступове згасання. І найстрашніше - антидоту від цієї отрути немає навіть сьогодні.

Дивіться відео про життя Роксолани:

Як султан проживав втрату "весни свого життя"

Для Сулеймана Пишного смерть дружини стала особистою катастрофою. До останнього подиху він залишався біля її ліжка, а після- дав клятву, що в його житті більше не буде жодної іншої жінки. І він дотримав слова.

У своїй поезії, яку султан писав під псевдонімом Мухіббі (Закоханий), він називав Роксолану "весною свого життя". Втративши свою музу, він наказав увічнити її пам’ять у небачений спосіб. Вперше в історії імперії наложницю, а згодом офіційну дружину, поховали не у провінції, а в серці столиці, поруч із головною мечеттю держави - Сулейманіє.

Похорон проводили з особливими почестями. Прощальну молитву очолював верховний муфтій імперії Ебуссууд-ефенді. Труну несли до мечеті Мечеть Сулейманіє під молитви мешканців Стамбула.

Якою була її гробниця

Через рік після смерті султан наказав великому османському архітектору Мімару Сінану збудувати для Роксолани величний мавзолей. Восьмигранна споруда з білим мармуром, порфіром і куполом стала символом їхнього кохання.

Стіни прикрасили ізнікськими кахлями з малюнками весняного саду, щоб кохана завжди "перебувала серед квітів". Кожну білу розету всередині мавзолею оздобили смарагдами — її улюбленими коштовностями.

Султан розпорядився, щоб 138 читців Корану цілодобово, протягом століть, молилися в мавзолеї. На це виділялися величезні суми, що еквівалентні сучасній тисячі доларів щодня.

Чому навколо мавзолею посадили троянди

Навколо гробниці султан наказав створити розарій. Троянда для нього символізувала саму Роксолану, оскільки її красу він часто порівнював саме з цією квіткою.

Щоправда, згодом на місці саду виник цвинтар османської знаті. Сьогодні там розташовані сотні старовинних могил.

Чи вважають Роксолану святою

Навіть через пів тисячоліття могила Роксолани не порожніє. Після смерті її особисті речі були внесені до реєстру реліквій (teberrükât defteri), що фактично прирівнювало їх до священних предметів. Сьогодні турки приходять до мавзолеїв Сулеймана та Хюррем не просто як до пам’яток історії, а як до місць духовної сили, вшановуючи подружжя ледь не як святих.

Сулейман пережив свою "весну" на вісім років. Сьогодні вони спочивають поряд - у самому центрі Стамбула.

Про персону: Олександра Шутко

Олександра Шутко — українська журналістка, кандидатка мистецтвознавства та письменниця, відома своїми книжками про султанів та султанок Османської імперії українського походження. Її перша книга "Роксолана: міфи та реалії" (2015) стала бестселером і була перекладена турецькою, а наступні видання, зокрема "Листи Роксолани: любов та дипломатія" (2017), доповнили біографію легендарної українки при дворі султана.

Шутко також є авторкою трилогії про Хатідже Турхан, яка описує нелегку долю українки в Османській імперії та її вплив на політичні події того часу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Роксолана Історія України культура
Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти