Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною Сулеймана

Коли Роксолана пішла з життя, султан Сулейман дав обітницю, яку тримав до самої смерті.

Що насправді вбило дружину Сулеймана

Історія Роксолани - це більше, ніж легенда про українку, яка стала дружиною одного з наймогутніших правителів світу. Султана прожила життя, яке й через століття викликає захоплення та суперечки, але не менше загадок залишила її смерть.

Коли померла Роксолана

Роксолана, відома в Османській імперії як Хюррем-султан, померла навесні 1558 року в Стамбулі. Датою смерті вважається 15 квітня, розповіла авторка книги "Роксолана.Життєпис" Олександра Шутко у матеріалі Район.Історія.

Її смерть стала великою втратою для Османського двору та особистою трагедією для Сулеймана I Пишного, який залишався поруч до останніх хвилин життя коханої. Після смерті Роксолану з почестями поховали біля мечеті Сулейманіє.

Чим хворіла Роксолана

Останні роки життя Роксолани супроводжувалися сильним болем у грудях. Вона скаржилася на різкі м’язові спазми та загальну слабкість.

Сучасний турецький лікар Муаммер Каятекін, який досліджував хвороби османських правителів, припустив, що Роксолана могла страждати на тяжке захворювання легень, можливо навіть онкологію.

Саме для лікування їй призначали ліки, які виявилися смертельно небезпечними.

Чи могли ліки стати отрутою

За однією з найпоширеніших версій, Роксолану лікували настоєм із пізньоцвіту осіннього - рослини, відомої ще з часів Стародавнього Єгипту. Її використовували як лікувальний засіб при важких хворобах, але вона містить колхіцин, який є надзвичайно токсичною речовиною.

Небезпека полягала у тому, що навіть незначне перевищення дози могло повільно руйнувати організм. Симптоми такого отруєння нагадують дію миш’яку: сильний біль, слабкість, виснаження і поступове згасання. І найстрашніше - антидоту від цієї отрути немає навіть сьогодні.

Як султан проживав втрату "весни свого життя"

Для Сулеймана Пишного смерть дружини стала особистою катастрофою. До останнього подиху він залишався біля її ліжка, а після- дав клятву, що в його житті більше не буде жодної іншої жінки. І він дотримав слова.

У своїй поезії, яку султан писав під псевдонімом Мухіббі (Закоханий), він називав Роксолану "весною свого життя". Втративши свою музу, він наказав увічнити її пам’ять у небачений спосіб. Вперше в історії імперії наложницю, а згодом офіційну дружину, поховали не у провінції, а в серці столиці, поруч із головною мечеттю держави - Сулейманіє.

Похорон проводили з особливими почестями. Прощальну молитву очолював верховний муфтій імперії Ебуссууд-ефенді. Труну несли до мечеті Мечеть Сулейманіє під молитви мешканців Стамбула.

Якою була її гробниця

Через рік після смерті султан наказав великому османському архітектору Мімару Сінану збудувати для Роксолани величний мавзолей. Восьмигранна споруда з білим мармуром, порфіром і куполом стала символом їхнього кохання.

Стіни прикрасили ізнікськими кахлями з малюнками весняного саду, щоб кохана завжди "перебувала серед квітів". Кожну білу розету всередині мавзолею оздобили смарагдами — її улюбленими коштовностями.

Султан розпорядився, щоб 138 читців Корану цілодобово, протягом століть, молилися в мавзолеї. На це виділялися величезні суми, що еквівалентні сучасній тисячі доларів щодня.

Чому навколо мавзолею посадили троянди

Навколо гробниці султан наказав створити розарій. Троянда для нього символізувала саму Роксолану, оскільки її красу він часто порівнював саме з цією квіткою.

Щоправда, згодом на місці саду виник цвинтар османської знаті. Сьогодні там розташовані сотні старовинних могил.

Чи вважають Роксолану святою

Навіть через пів тисячоліття могила Роксолани не порожніє. Після смерті її особисті речі були внесені до реєстру реліквій (teberrükât defteri), що фактично прирівнювало їх до священних предметів. Сьогодні турки приходять до мавзолеїв Сулеймана та Хюррем не просто як до пам’яток історії, а як до місць духовної сили, вшановуючи подружжя ледь не як святих.

Сулейман пережив свою "весну" на вісім років. Сьогодні вони спочивають поряд - у самому центрі Стамбула.

Про персону: Олександра Шутко Олександра Шутко — українська журналістка, кандидатка мистецтвознавства та письменниця, відома своїми книжками про султанів та султанок Османської імперії українського походження. Її перша книга "Роксолана: міфи та реалії" (2015) стала бестселером і була перекладена турецькою, а наступні видання, зокрема "Листи Роксолани: любов та дипломатія" (2017), доповнили біографію легендарної українки при дворі султана. Шутко також є авторкою трилогії про Хатідже Турхан, яка описує нелегку долю українки в Османській імперії та її вплив на політичні події того часу.

