"Кілзона" зростає: ЗСУ готують нову лінію оборони, що відбувається на фронті

Руслан Іваненко
28 квітня 2026, 18:30
Російські війська активізують наступальні дії по всій лінії фронту, попри зростання втрат і проблеми з доукомплектуванням.
Військові фіксують розширення "кілзони" на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Росія активізувала наступ на фронті
  • DeepState зафіксував просування на Донеччині і Харківщині
  • Україна будує нову лінію оборони від Київщини до Сум

Ситуація на фронті залишається складною через активізацію російських наступальних дій майже по всій лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що попри інтенсивність атак, Сили оборони утримують позиції завдяки плануванню, інноваційним підходам та застосуванню озброєння.

"У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Також Сирський зазначив, що удари по російських виробничих об’єктах послаблюють можливості противника.

"Противник уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження", — підсумував він.

Покровський напрямок

Командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан (Граніт) Габінет в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив, що Сили оборони змогли зупинити найактивнішу фазу наступу російських військ.

За його словами, зараз триває посилення оборонних спроможностей і підготовка умов для можливого контрнаступу.

Ключовою проблемою він назвав ротацію особового складу:

"Треба замінити тих людей, які сидять по 200 днів на позиціях. Це впливає на стійкість оборони піхотинця. Також – виставити додаткові позиції", — зазначив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас комбриг наголосив на нестачі особового складу для нових позицій. Він також заявив про випадки самовільного залишення частини.

"Особовий склад, який є у війську, не виконував завдання, бо він "мігрував" від батальйону резерву до батальйону резерву в очікуванні переведення до бажаної частини. Це призводило до того, що людей фактично не було ні в кого – вони ніби є, але їх немає", — пояснив він.

"Кілзона" на фронті зростає

Заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі "День.Live" заявив, що так звана "кілзона" на фронті вже сягає 10–20 кілометрів і продовжує розширюватися.

"Кілзона буде збільшуватися, там нічого живого вже скоро не буде взагалі", — сказав він.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За його словами, через щільне мінування та дрони пересування в цій зоні практично неможливе. Він також припустив, що зона ураження може зрости до 40 км у тил.

Просування РФ на Донеччині та Харківщині

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій 27–28 квітня, зафіксувавши просування російських військ.

Зокрема, окупанти розширили контроль на Покровському напрямку поблизу Покровська та Мирнограда, а також просунулися біля Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

Також повідомляється про просування в напрямку Костянтинівки з боку села Ступочки.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Україна будує масштабну лінію оборони

Начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко, заявив в коментарі "Укрінформ", що Україна створює нову лінію оборони від Київського водосховища до Сум.

Суми / Інфографіка: Главред

За його словами, Суми вже перетворилися на потужний оборонний вузол.

"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", — сказав Сиротенко.

Він додав, що оборонна лінія має запобігти прориву з північного напрямку та створенню буферних зон.

Також розглядається розвиток підземної військової інфраструктури:

"На сьогодні мова йде не тільки про прифронтові 20 км. А це вже йде на відстань до 100 км. Основні логістичні шляхи і шляхи пересування не тільки військових колон, а і взагалі державної логістики. І я думаю, що скоро, через дуже короткий проміжок часу будуть говорити і про такі тунелі як підземні тунелі, які у нас використовуються військами для забезпечення логістичних виходів на позиції, евакуації поранених та іншого", — розповів він.

Чи є загроза наступу на Київ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі немає підстав говорити про загрозу наступу на Київ.

"Не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути. Але це не означає, що ворог тут і зараз має сили наступати на столицю. Бажання ворога відоме - окупація всієї України. Але бажання не дорівнюють можливостям. Ми зараз сильні", — додав Коваленко.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

