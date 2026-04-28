"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

Відома співачка Наталія Могилевська повідомила про важливу подію в житті своєї родини. В Instagram виконавиця показала нового члена сім'ї.
Зірка опублікувала відео, на якому з'явилася з рудою кішкою на руках. Могилевська вручила вихованця маленькій доньці Софії, яка була в захваті від улюбленця. Діти співачки із задоволенням приголубили нового члена сім'ї.
"У нашій родині поповнення. Знайомтеся. Панує святковий настрій. Усі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка", — написала Наталія.
Виявилося, що під час перебування Наталії Могилевської в одному з готелів Черкас, відомому великою кількістю котів на території, стався цікавий випадок. Один із місцевих хвостатих буквально окупував номер артистки і провів там три дні. Співачка не тільки не стала виганяти гостя, а й настільки прив’язалася до нього, що вирішила забрати тварину з собою. Зірка підкреслила, що її маленька донька давно мріяла про кішечку.
"Я жила в Черкасах у величезному готелі. І там усі знають, що цих котів не проженуть, і там їх величезна кількість. Один із них зайшов у мій номер і прожив зі мною три дні. Тож вітайте, ми неймовірно щасливі", — розповіла Могилевська.
Шанувальники оцінили добрий вчинок співачки, а в коментарях знайшлися навіть знайомі з кішкою гості готелю.
"Я з цим котом спав у "Перлині". От вибрався кіт у люди"
"А киця собі вибрала шикарних шкіряних рабів. Вітаю з поповненням"
"Кішка рідко вибирає, любить свободу, якщо сама вибрала — це знак! З поповненням"
Раніше Главред повідомляв, що Злата Огнєвіч у недавньому інтерв'ю відверто обговорила закулісся шоу-бізнесу та секрети краси своїх колег, окремо згадавши Тіну Кароль. Злата висловила думку, що ефектна зовнішність артистів — це насамперед результат серйозних фінансових інвестицій.
Також Соломія Вітвіцька продовжує відверто розповідати про свою вагітність. Зірка зізналася, що вже зовсім скоро вони з партнером офіційно дізнаються стать дитини. Соломія вирішила не робити з цього таємницю і планує відразу розповісти про все шанувальникам.
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
