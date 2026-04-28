"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

Христина Трохимчук
28 квітня 2026, 11:05
Співачка дала притулок ще одному малюку.
Наталія Могилевська — діти
Наталія Могилевська — діти / колаж: Главред, скріншот із відео

  • Наталія Могилевська повідомила про поповнення в родині
  • Кого прихистила артистка

Відома співачка Наталія Могилевська повідомила про важливу подію в житті своєї родини. В Instagram виконавиця показала нового члена сім'ї.

Зірка опублікувала відео, на якому з'явилася з рудою кішкою на руках. Могилевська вручила вихованця маленькій доньці Софії, яка була в захваті від улюбленця. Діти співачки із задоволенням приголубили нового члена сім'ї.

Наталія Могилевська прихистила кішку
Наталія Могилевська прихистила кішку / скрін з відео

"У нашій родині поповнення. Знайомтеся. Панує святковий настрій. Усі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка", — написала Наталія.

Виявилося, що під час перебування Наталії Могилевської в одному з готелів Черкас, відомому великою кількістю котів на території, стався цікавий випадок. Один із місцевих хвостатих буквально окупував номер артистки і провів там три дні. Співачка не тільки не стала виганяти гостя, а й настільки прив’язалася до нього, що вирішила забрати тварину з собою. Зірка підкреслила, що її маленька донька давно мріяла про кішечку.

Дочки Могилевської з новим членом родини
Дочки Наталії Могилевської з новим членом сім'ї / скрін з відео

"Я жила в Черкасах у величезному готелі. І там усі знають, що цих котів не проженуть, і там їх величезна кількість. Один із них зайшов у мій номер і прожив зі мною три дні. Тож вітайте, ми неймовірно щасливі", — розповіла Могилевська.

Шанувальники оцінили добрий вчинок співачки, а в коментарях знайшлися навіть знайомі з кішкою гості готелю.

Кішка Наталії Могилевської
Кіт Наталії Могилевської / скрін з відео

"Я з цим котом спав у "Перлині". От вибрався кіт у люди"

"А киця собі вибрала шикарних шкіряних рабів. Вітаю з поповненням"

"Кішка рідко вибирає, любить свободу, якщо сама вибрала — це знак! З поповненням"

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Злата Огнєвіч у недавньому інтерв'ю відверто обговорила закулісся шоу-бізнесу та секрети краси своїх колег, окремо згадавши Тіну Кароль. Злата висловила думку, що ефектна зовнішність артистів — це насамперед результат серйозних фінансових інвестицій.

Також Соломія Вітвіцька продовжує відверто розповідати про свою вагітність. Зірка зізналася, що вже зовсім скоро вони з партнером офіційно дізнаються стать дитини. Соломія вирішила не робити з цього таємницю і планує відразу розповісти про все шанувальникам.

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

