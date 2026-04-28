"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

Наталія Бучинська могла не дожити до повноліття.

Наталія Бучинська розповіла про свою клінічну смерть

Хто врятував майбутню зірку

Відома українська співачка Наталія Бучинська відверто розповіла про те, як пережила клінічну смерть. В інтерв'ю Славі Деміну артистка зізналася, що ледь не померла у зовсім ранньому віці.

За словами Бучинської, будучи дитиною, вона захворіла на двобічну пневмонію. Зірка згадала, що це стало травматичним спогадом для її батька, який сам був лікарем, але не зміг врятувати дитину.

"У дитинстві була клінічна смерть. Я захворіла в півроку на двобічну пневмонію. Мій батько не дуже любить про це говорити, а ви уявіть, що він лікар і на його очах синіє дитина", — поділилася Наталія.

Співачка розповіла, що врятувати її допомогла медсестра, яка зробила укол прямо в голову малечі. Виконавиця хіта "Жоржини" зізналася, що досі вважає її своєю рятівницею.

"Тут підійшла медсестра, яка зробила укол у голову, де була видна вена. Ось ця сестричка і молитви мене врятували", — висловилася Бучинська.

Про персону: Наталія Бучинська Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, режисерка, юристка, громадсько-політична діячка. Заслужена артистка України (1999), Народна артистка України (2004), повідомляє Вікіпедія.

