Що означає назва 'гривня' та звідки це слово походить: що ви не знали про нацвалюту

Коротко:
- "Гривня" вперше зустрічається в Повісті минулих літ
- Саме слово "гривня" пішло від слова "грива"
- 1996 року остаточно було прийнято гривню, як офіційну валюту України
Ще в давні часи десь, близько тисячу років тому, слово "гривня" мала кілька значень. Одне з яких означало вагову міру. Отже, звідки взялося слово "гривня"? Автор Youtube-каналу "Так Званий" розказав про це.
""Гривня" у значенні вагової одиниці вперше зустрічається в Повісті минулих літ, де князь Олег, прийшовши з півночі, став володарювати у Києві, і встановив варягам давати від Новгорода гривень 300 на рік. За часів Володимира Великого з'явилась грошова валюта. Це були злотники та срібники. На лицьовій стороні карбувався князь. А на реверсі відображали князівський родовий знак - тризуб", - говорить блогер.
З XI століття у Київській Русі з'явились так звані київські гривні, які мали шестикутну форму.
"Важила така гривня 150 г срібла. Однак проіснувала вона лише до татаро-монгольського нашестя. Були ще новгородські, чернігівські та волзькі гривні. Всі вони мали різну форму та вагу. Чернігівська дуже схожа на київську. Новгородська була у вигляді срібних паличок, а волзька схожа на маленький човен", - йдеться в повідомленні.
Саме слово "гривня" пішло від слова "грива".
"Грива - це шия або потилиця... Наші предки гривнею називали нашийну прикрасу у вигляді обруча, що мала гладку форму і була вироблена з цінного металу: золота або срібла", - говорить блогер.
Копійка, яка з'явилася в XVI столітті пішла від слова "капйо". Названа так через зображення на монеті Георгія Побєдоносця зі списом.
"1917 року після утворення УНР, Центральна Рада запровадила нову національну валюту - гривні. Раніше використовували карбованець. Купюри "гривні" надрукували в таких варіантах: 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 грн. На цих купюрах були розписані вишукані орнаменти українського бароко, а також зображено тризуб. І вже 25 серпня 1996 року остаточно було прийнято гривню, як офіційну валюту незалежної України", - зазначив історик.
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Що таке Youtube-канал "Так Званий"
Youtube-канал "Так Званий" - це канал про історію Украиїни. Автора каналу звуть Артем. Як він сам говорить: веде свій канал про "історичні, політичні та культурні події минулого України". На Youtube-канал "Так Званий" підписалося більше 45 тис користувачів.
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