Що означає назва 'гривня' та звідки це слово походить: що ви не знали про нацвалюту

З XI століття у Київській Русі з'явились так звані київські гривні, які мали шестикутну форму.

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"Гривня" вперше зустрічається в Повісті минулих літ / коллаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Так Званий"

Коротко:

"Гривня" вперше зустрічається в Повісті минулих літ

Саме слово "гривня" пішло від слова "грива"

1996 року остаточно було прийнято гривню, як офіційну валюту України

Ще в давні часи десь, близько тисячу років тому, слово "гривня" мала кілька значень. Одне з яких означало вагову міру. Отже, звідки взялося слово "гривня"? Автор Youtube-каналу "Так Званий" розказав про це.

""Гривня" у значенні вагової одиниці вперше зустрічається в Повісті минулих літ, де князь Олег, прийшовши з півночі, став володарювати у Києві, і встановив варягам давати від Новгорода гривень 300 на рік. За часів Володимира Великого з'явилась грошова валюта. Це були злотники та срібники. На лицьовій стороні карбувався князь. А на реверсі відображали князівський родовий знак - тризуб", - говорить блогер.

З XI століття у Київській Русі з'явились так звані київські гривні, які мали шестикутну форму.

"Важила така гривня 150 г срібла. Однак проіснувала вона лише до татаро-монгольського нашестя. Були ще новгородські, чернігівські та волзькі гривні. Всі вони мали різну форму та вагу. Чернігівська дуже схожа на київську. Новгородська була у вигляді срібних паличок, а волзька схожа на маленький човен", - йдеться в повідомленні.

Саме слово "гривня" пішло від слова "грива".

"Грива - це шия або потилиця... Наші предки гривнею називали нашийну прикрасу у вигляді обруча, що мала гладку форму і була вироблена з цінного металу: золота або срібла", - говорить блогер.

Копійка, яка з'явилася в XVI столітті пішла від слова "капйо". Названа так через зображення на монеті Георгія Побєдоносця зі списом.

"1917 року після утворення УНР, Центральна Рада запровадила нову національну валюту - гривні. Раніше використовували карбованець. Купюри "гривні" надрукували в таких варіантах: 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 грн. На цих купюрах були розписані вишукані орнаменти українського бароко, а також зображено тризуб. І вже 25 серпня 1996 року остаточно було прийнято гривню, як офіційну валюту незалежної України", - зазначив історик.

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Що таке Youtube-канал "Так Званий" Youtube-канал "Так Званий" - це канал про історію Украиїни. Автора каналу звуть Артем. Як він сам говорить: веде свій канал про "історичні, політичні та культурні події минулого України". На Youtube-канал "Так Званий" підписалося більше 45 тис користувачів.

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