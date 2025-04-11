Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогах

Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

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Патрульні працюватимуть з TruCAM на дорогах в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Патрульні працюватимуть з TruCAM на нових ділянках доріг вже з 11 квітня

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM

У регіонах, де тривають активні бойові дії, прилади тимчасово не використовуються

З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів в Україні. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Де застосовуються TruCAM

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

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"Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості", - додали в поліції.

Водночас, у регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Однак, у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

В патрульній поліції додали, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності, було додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

Варто додати, що у місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 травня 2025 року в Україні вступають у силу зміни, що стосуються складу автомобільного палива. У бензин буде додаватися біоетанол.

Також відомо, що нардепи пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування транспортом (форма №083/о) і запровадити електронні медичні висновки через систему ЕСОЗ, яка буде синхронізована з Реєстром військовозобов’язаних "Оберіг".

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Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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