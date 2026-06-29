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Штраф до 34 тисяч грн: у Раді готують нове покарання для водіїв

Олексій Тесля
29 червня 2026, 18:58
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Зареєстровано відповідний законопроект № 15358 щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
автомобіль, штраф, гроші
Водіям може загрожувати новий штраф / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ініційовано запровадження нової адміністративної відповідальності для водіїв
  • У Раді нагадали про критичну небезпеку акустичного форсування двигунів

У Верховній Раді України ініціюють запровадження адміністративної відповідальності - штраф від 17 до 34 тис. грн під час воєнного стану - за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Зареєстровано відповідний законопроект №15358 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму, повідомляє сайт парламенту.

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Пропоновані розміри нових штрафів

Як зазначається у пояснювальній записці, у період дії воєнного стану, з огляду на критичну небезпеку акустичного форсування двигунів для громадської безпеки та сил ППО:

  • пропонується за перше порушення встановити штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) – 17 тис. грн;
  • за повторне порушення протягом року – 34 тис. грн (2 000 НМДГ) з обов’язковим позбавленням права керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців.

Згідно із законопроектом, у мирний час:

  • за перше порушення передбачено фіксований штраф у розмірі 8,5 тис. грн (500 НМДГ);
  • за повторне протягом року – 17 тис. грн (1 000 НМДГ) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

Серед авторів законопроекту – Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Олег Бондаренко ("Слуга народу").

штрафные баллы
/ Главред

Штрафні бали для водіїв можуть повернути: які зміни обговорюють

Влада розглядає можливість запровадження нової системи обліку порушень правил дорожнього руху, яка передбачатиме нарахування штрафних балів водіям. Остаточна концепція поки що не затверджена, тому механізм її застосування ще перебуває на стадії розробки.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що один із запропонованих варіантів передбачає нарахування балів лише після того, як постанова про притягнення до адміністративної відповідальності набере законної сили.

Водночас залишається невирішеним питання, як нова система поєднуватиметься з автоматичною фіксацією порушень правил дорожнього руху. За словами Білошицького, фахівці продовжують опрацьовувати механізм, який дозволить інтегрувати штрафні бали в існуючу систему відповідальності водіїв.

Нагадаємо, раніше автомобіль Mercedes в’їхав у підземний пішохідний перехід, внаслідок чого загинули щонайменше четверо людей, ще троє отримали травми. За інформацією Офісу генерального прокурора, серед загиблих - 12-річний хлопчик, а також двоє чоловіків і жінка. Водія госпіталізували після вивільнення з автомобіля.

Згодом стало відомо, що водій 38 разів порушував ПДР, переважно за перевищення швидкості. Частина порушень була зафіксована у 2025 році, також він уже скоїв ДТП раніше.

Як повідомляв Главред, у результаті ДТП 5 червня загинув учень Київської вальдорфської школи "Софія" Григорій Глушич. Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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