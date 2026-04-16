Обов'язковий техогляд для всіх: в уряді назвали, коли почнуться перевірки

Руслан Іваненко
16 квітня 2026, 19:51
Україна готується запровадити обов’язковий техогляд усіх авто відповідно до вимог Європейського Союзу.
Уряд розробляє законопроєкт про обов'язковий періодичний технічний контроль

Коротко:

  • Україна має ввести техогляд авто до 2027 р.
  • ЄС вимагає обов’язковий контроль транспорту
  • Техогляд пошириться і на легкові авто

Україна зобов’язалася перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий періодичний технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу щодо детінізації та регулювання автомобільного ринку, повідомляє УНІАН.

За його словами, наразі в Україні відсутній обов’язковий техогляд для всіх легкових автомобілів, однак уряд готує зміни до законодавства.

ЄС вимагає перевірку всіх авто

"Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті за пропозицією або за розумінням Європейського Союзу зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів - всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять", - сказав Деркач.

Він наголосив, що уряд підтримує запровадження техогляду, оскільки це пов’язано з підвищенням безпеки на дорогах і гармонізацією з європейськими стандартами.

Водночас посадовець визнав, що ініціатива є політично чутливою через додаткове фінансове навантаження на громадян, особливо в умовах війни.

"Ми навіть бачили декілька інтерв'ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах", - додав заступник міністра.

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

