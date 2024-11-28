Через скільки років війна поновиться, якщо її зараз заморозять: експерт розкрив сценарій

Якщо ні Росію, ні Україну не задовільнить таке заморожування війни, то через скільки років війна поновиться

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Чи буде заморозка війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Головні тези Розумного:

Що буде відбуватися в Росії після заморожування війни

Досвід України 2014-2022 років підказує, що РФ може наростити нові сили

Главред поговорив із політичним експертом, професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максимом Розумним. Він дав прогноз, якщо ні Росію, ні Україну не задовільнить заморожування війни, то через скільки років війна може поновиться.

"Це складне питання, на нього зараз немає відповіді, але є великий простір для історичних аналогій і побудови різноманітних сценаріїв. Це залежатиме від багатьох чинників, а найголовніше - що буде після цього відбуватися в Росії. Якщо після цього в Росії буде соціально-економічний занепад і внутрішньополітична криза, то буде можливість переглянути цю ситуацію на нашу користь і дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом", - додав Розумний.

Він також навів приклад, що можна згадати ситуацію на Корейському півострові. Мирної угоди досі немає, тобто сторони досі формально перебувають у стані війни, але цієї війни немає з 50-х років минулого століття. Хоча весь цей час корейці живуть в умовах постійної загрози.

"В Ізраїлі ситуація післявоєнних часів теж відома. Вже більш ніж півстоліття існує нерозв’язаний конфлікт, який час від часу спалахує. Та й наш власний досвід 2014-2022 років підказує, як може розвиватися ситуація. Але так само наш власний досвід підказує нам, як не можна поводитися з Росією: не можна їй давати відновлюватися, розвиватися і нахабніти. Тому, якщо буде невигідний для нас фініш цієї воєнної кампанії, західний світ не повторить тих помилок, яких припустився після 2014 року", - пояснив експерт.

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Офісі Президента назвали головну умову початку переговорів із РФ. Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можуть розпочатися лише за умови повернення до ситуації, що існувала 23 лютого 2022 року.

В ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни" та ймовірність переговорів із РФ. Країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Експерт Максим Розумний видав заяву про переговори після того, як Путін розв’язав собі руки до застовування ядерки. Експерт вважає, що Путін озвучує чергові "червоні лінії" та погрожує. Тобто це елемент залякування України та її партнерів.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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