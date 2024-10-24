РФ хоче створити буферні зони у трьох областях України: ЗСУ мають свій план

Росія намагається показати, що вона не має наміру зупинятися, а війна може бути перенесена за Дніпро.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Коротко про головне:

РФ хоче створити буферні зони у декількох областях України

Окупанти активізувались на Запорізькому напрямку

ЗСУ можуть створити буферну зону у Росії

В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, що відбувається на фронті. Він такод оцінив ризики того, чи підуть окупанти далі, у разі окупації Донбасу, щоб створити так звані буферні зони.

"Це дуже суперечливе питання. Росіяни припускаються тез щодо створення буферних зон на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в інших областях, але вони не змогли створити буферну зону навіть на півночі Харківської області", - вважає військовий аналітик. відео дня

Натомість Снєгирьов не виключає розширення буферної зони ЗСУ за рахунок Брянської області. Адже удари по військових арсеналах чітко вказують на можливість розгортання таких подій.

"І тут Сили оборони України діють за класифікацією НАТО, в якій знищення інфраструктурних об'єктів противника є першим етапом каскадного планування військової операції. Дії, скеровані на послаблення можливостей противника в плані матеріально-технічного забезпечення", - додав експерт.

Також він зазначив, що ворог недарма активізувався на Запорізькому напрямку.

"Росія намагається показати, що вона не має наміру зупинятися, а війна може бути перенесена за Дніпро. Атакуючі дії супроводжуються різноманітними істеричними тезами, характерними для гібридної війни, де все вирішується навіть не на полі бою, а в інформаційному просторі", - пояснив Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму, а ворог тисне на сході. За даними Інституту вивчення війни, українські військові та ворожі сили нещодавно просунулися на Курщині в районі головного українського плацдарму. Однак, ворог не припиняє тиснути на ЗСУ і на території України.

РФ перейшла в новий наступ на Півдні, тож ситуація на Придніпровському напрямку загострилась, а в ЗСУ не виключають спроб просування ворога через окремі протоки і захоплення островів. Ворог намагається захопити острови Великий, Білогрудий і Козацький, які розташовані на лінії бойового зіткнення навпроти Херсону.

Путін змінив дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини. Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, з початку цієї операції російські війська намагаються витіснити українські сили оборони. Він підкреслив, що терміни операції постійно змінювалися: спершу йшлося про дні, потім про тижні, а згодом - про місяці.

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