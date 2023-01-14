"Обіцяно переможний наступ": експерт розповів про новий план РФ

Валерій Герасимов розроблятиме план весняно-літньої кампанії з наміром переламати хід війни, каже Олександр Кочетков.

Володимиру Путін пообіцяли військову перемогу після нового наступу в Україні - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Після призначення командувачем "спецоперацією", глава російського Генштабу Валерій Герасимов буде розробляти план весняно-літньої кампанії з наміром переламати хід війни, яка для росіян складається дуже невдало.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Цей план, швидше за все, передбачатиме наступ, або, як кажуть росіяни, повне "звільнення" Донецької та Луганської областей, певні контрудари на запорізькому напрямку, а також вторгнення з боку Білорусі. Не дуже серйозне, але відволікаюче вторгнення за рахунок російських силовиків, які сконцентровані в Білорусі, і до 10 тисяч білоруських контрактників, яких можуть набрати", - говорить експерт.

За словами Кочеткова, російські генерали пообіцяли Путіну "переможний наступ".

"Кремлівському фюреру вже обіцяно, що це буде остаточний, вирішальний і переможний наступ. І це в точності нагадує те, що відбувалося з Гітлером після невдалого вторгнення, коли він рівно через рік намагався переламати хід війни, а завершилося все поразкою під Сталінградом", - говорить політичний аналітик.

Як раніше повідомляв Главред, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що рішення про призначення глави Генштабу Росія Валерія Герасимова командувачем військами окупантів в Україні не змінює планів Москви. Російські загарбники як і раніше мають намір захопити українську державу і знищити об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, в Інституті вивчення війни розповіли, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до вирішальної військової операції у 2023 році.

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