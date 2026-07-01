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РФ атакує Київ реактивними дронами, лунають вибухи – що відомо

Марія Николишин
1 липня 2026, 23:05оновлено 1 липня, 23:35
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Українців також попереджають про загрозу комбінованої атаки.
РФ атакує Київ реактивними дронами, лунають вибухи – що відомо
Атака дронів на Київ / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакує Київ дронами, у столиці працює ППО
  • Влада попередила про загрозу комбінованого удару
  • Мережа WOG закрила АЗК у Києві та ще низці областей

Ввечері у середу, 1 липня, російські окупанти атакують Київ та область дронами. В столиці працюють сили ППО, лунають вибухи. Про це повідомили в КМВА.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також написав, що зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях.

За його словами, є велика загроза комбінованої атаки у найближчі дні.

"Є ймовірність подальшого руху ударних БпЛА в напрямку столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки в ці дні. Перебувайте в укриттях до відбою", - наголосив він.

Ткаченко підкреслив, що дрони рухаються на Київ з кількох напрямків, тому є загроза атаки в кілька етапів.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз над столицею знаходяться два ворожі БпЛА.

О 23:21 він додав, що у Деснянському районі уламки БпЛА впали біля приватного будинку. Водночас у Шевченківському районі, ймовірно, на територію нежитлової будівлі. Крім того, два БпЛА зараз все ще знаходяться містом.

Варто додати, що о 22:48 у Повітряних силах повідомили, що реактивні БпЛА знаходяться на сході та заході Києва. Вони рухаються у південному напрямку.

АЗК закриваються через загрозу масованого удару

На тлі загрози масованого обстрілу одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в країні WOG оголосила про тимчасове закриття своїх АЗК у Києві та області.

Так, з 23:00 1 липня по 07:00 2 липня АЗК мережі WOG будуть зачинені.

"АЗК у м. Києві та у Київській області будуть зачинені з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. У зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та пересувань. Бережіть себе та подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, АЗК не працюватимуть у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Загроза масованого обстрілу України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати чергову масштабну атаку по Україні із застосуванням великої кількості засобів ураження.

Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та заздалегідь подбати про захист своїх близьких.

"Раз на тиждень, два масовані удари, сотні дронів, десятки ракет різних типів. Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергову підготовку, чергового такого російського масового удару. Є дані розвідки", - наголосив глава держави.

РФ атакує Київ реактивними дронами, лунають вибухи – що відомо
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у середу, 1 липня, російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. Двоє людей загинуло, ще 13 постраждало.

Також 1 липня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі, серед поранених - діти, також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Моніторингові канали писали, що у ніч на 1 липня окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила передислокацію п'яти бортів Ту-95МС з Далекого Сходу. Ці передислокації вказують на те, що щонайменше 8 бортів стратегічної авіації РФ споряджені та готові до застосування під час майбутнього масованого обстрілу України.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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