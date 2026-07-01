'Тушки' вже в повітрі: Росія готує масовану атаку, коли очікувати пуски ракет

Стратегічна авіація РФ прямує у напрямку пускових рубежів після зльоту з кількох аеродромів.

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Ту-95МС та Ту-160 продовжують політ у південному напрямку / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

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РФ підняла стратегічну авіацію в повітря

Зафіксовано Ту-95МС і Ту-160

Ймовірний бойовий виліт літаків

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової масованої ракетної атаки по території України. У ніч проти 2 липня було зафіксовано активність стратегічної авіації РФ.

За даними моніторингового каналу "єРадар", з аеродрому "Оленья", розташованого в Мурманській області Росії, вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Саме ці літаки є основними носіями крилатих ракет Х-101 та Х-555, які Росія використовує для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

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Повідомляється, що літаки взяли курс на південь, імовірно прямуючи до районів пускових рубежів.

За даними аналітиків, у повітрі перебувають щонайменше сім бортів Ту-95МС та три Ту-160, що вилетіли з різних аеродромів на території РФ. Попередньо повідомляється, що польоти можуть мати бойовий характер.

Моніторинг зазначає, що частина літаків може досягти району Енгельса орієнтовно між 01:30 та 02:00. У разі запуску ракет із цього напрямку їхня поява в повітряному просторі України можлива приблизно між 02:10 та 03:40.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Крім того, не виключається вихід стратегічної авіації до району Каспійського моря. Якщо пуски відбудуться звідти, ракети можуть увійти в повітряний простір України орієнтовно між 04:00 та 05:00.

Водночас наголошується, що зазначені часові рамки є попередніми та можуть змінюватися залежно від маршрутів польоту бомбардувальників і подальших дій російського командування.

Станом на 00:25моніторингові ресурси повідомляють про перебування 2–3 бортів Ту-160 з аеродрому "Українка", які пролітають над Республікою Комі курсом у напрямку ймовірних пускових рубежів у Вологодській області,

Росія змінює тактику обстрілів

Експерт із безпекових питань, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначає, що Росія суттєво змінила підхід до підготовки ракетних ударів, поєднуючи військові дії з інформаційно-психологічним впливом.

На його думку, Кремль дедалі активніше використовує публічні сигнали, заяви та демонстративні кроки як інструмент тиску на українське суспільство. Мета таких дій - посилити відчуття загрози ще до фактичного удару.

Лакійчук пояснює, що підготовчі етапи до ракетної атаки зазвичай можуть тривати 48–72 години, після чого іноді фіксується відбій повітряних тривог. Водночас подібні цикли здатні повторюватися кілька разів, формуючи у населення ефект постійного очікування небезпеки.

Експерт підкреслює, що, за його спостереженнями, реальні удари нерідко відбуваються не під час першої хвилі підготовчих дій, а після повторного їх відтворення. Така тактика, за його оцінкою, спрямована на виснаження та психологічний тиск, коли саме очікування загрози стає не менш ефективним інструментом впливу, ніж безпосередня атака.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у середу, 1 липня, російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. Двоє людей загинуло, ще 13 постраждало.

Також ввечері у середу, 1 липня, російські окупанти атакують Київ та область дронами. В столиці працюють сили ППО, лунають вибухи. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також написав, що зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях.

Нагадаємо, що моніторингові канали писали, що у ніч на 1 липня окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила передислокацію п'яти бортів Ту-95МС з Далекого Сходу. Ці передислокації вказують на те, що щонайменше 8 бортів стратегічної авіації РФ споряджені та готові до застосування під час майбутнього масованого обстрілу України.

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