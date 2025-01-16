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Чому Путін досі живий, а його оточення бідує: Ягун розкрив реальну ситуацію у Росії

Юлія Закрепа
16 січня 2025, 20:10оновлено 16 січня, 20:49
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Путін створив у Росії симбіоз державного капіталізму з незрозумілим бізнесом.
Чому Путін досі живий, а його оточення бідує: Ягун розкрив реальну ситуацію у Росії
Чому Путін досі живий / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Ключові тези Ягуна:

  • У РФ створений симбіоз державного капіталізму
  • Чому оточення Путіна не позбулось його

На сайті Главред відбувся чат із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Експерт пояснив, чому Путін досі живий, а його оточення та російські олігархи, що зазнають величезних збитків через політику Путіна, терплять його.

"Те, що оточення і російські олігархи зазнають збитків, - це найбільший міф. Подивіться на їхні прибутки: вони заробляють на війні величезні кошти! Так, хтось самознищується, хтось втрачає, але хтось чимало отримує. Отримує - за рахунок активів західних компаній, перерозподілу певних активів та ще на чомусь. А от та частина російських бізнесменів, якій щось не подобалося, вже давно виїхала з Росії", - зазначив Ягун.

У РФ створений симбіоз державного капіталізму з незрозумілим бізнесом, де частина прибутків і майна віддається до певного моменту в оренду. Тобто, допоки ти нормально поводишся, все маєш.

"Всі вони і в Європу можуть поїхати, і в інші країни, і різні паспорти мають, і нормально відпочивають. Це ми думаємо, що росіяни під санкціями їздять на відпочинок у Сизрань, але насправді у них усе добре", - додав експерт.

Також є фактори, які в певний момент можуть вплинути на Росію, але вони поки що не почали працювати, на жаль. Допоки Путін ділиться прибутками і частково контролює ситуацію, нічого не зміниться.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори. Указ про проведення військових зборів серед резервістів в РФ стосується представників усіх силових структур, указ набув чинності з моменту публікації.

Стало відомо, які міста України в небезпеці через новий наказ Путіна. Війна в Україні триває, а президент РФ Володимир Путін вже наказав готувати новий удар по нашій країні. Підвищена небезпека очікується найближчими днями у восьми містах та областях.

Віктор Ягун розкрив, що Володимира Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів. Також є варіанти, які просто неможливо передбачити, наприклад, певний обвал, який спровокує усунення Путіна, або якогось капітана з охорони Путіна просто перемкне, і він почне стріляти.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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