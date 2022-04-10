УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявою

10 квітня 2022, 20:32

Псакі назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії".

Джен Псакі
Джен Псакі / Reuters

Призначення нового генерала керувати ходом війни в Україні показує, що російські окупанти будуть звірствувати проти мирних жителів ще більше.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, призначення Росією нового військового керівництва "показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні. І це те, чого ми очікуємо", писати CNN.

Псакі назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії", і сказала, що для України США продовжують працювати з офіційними особами, щоб переконатися, що у них є зброя і допомога, необхідні для успіху на полі бою.

Представник Білого дому додала, що адміністрація знайшла визнання Кремля в тому, що їхні сили зазнали великих втрат, "цікавим" для країни, яка повільно визнає поразку.

"Це було важливо", - сказала вона, назвавши це відображенням "мужності українських лідерів".

Чиновники повідомили телеканалу, що генерал армії Олександр Дворніков, командувач Південним військовим округом Росії, був призначений командувачем військовою кампанією Росії в Україні після серії невдач на полі бою і очевидної відсутності координації між групами російських сил, що діють в Україні.

Путін призначив нового командувача вторгненням в Україну - що відомо

false
Сирійський м'ясник двірників / mil.ru

Росія реорганізувала своє військове командування силами вторгнення в Україну. Тепер за війну відповідатиме 61-річний генерал армії Олександр Дворніков.

Як повідомляє BBC, двірників до 2016 року майже рік командував російськими військами в Сирії. Через що журналісти та експерти його іноді називали "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

У вересні 2016 року Путін призначив Дворнікова командувати Південним військовим округом, що оглядачі розцінили як призначення управляти всією російською компанією на Донбасі.

Як вказував російський журналіст і публіцист Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, двірників відрізнявся там тим, що не шкодував власних солдатів для виконання завдань.

Австрійський військовий експерт Том Купер припускає, що зі зміною підходу до командування, яке тепер контролюватиме двірників, російські дії можуть якісно змінитися.

читайте такожЖорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на Україну

Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

Читайте також:

viber
війна в Україні Джейн Псаки війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрістьГороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - ворогиГороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги Втекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під КиєвомВтекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під Києвом Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого святаБлаговіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята
Підтримайте Главред

Останні новини

20:32

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявою

20:29

Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомВідео

20:21

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - BloombergВідео

19:50

Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехнікуВідео

19:43

Росію погубить її ж тупість: чому поки що не варто чекати припинення війни в УкраїніПогляд

Реклама
19:33

Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонераВідео

19:29

Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на УкраїнуВідео

19:16

Оля Полякова зворушила до сліз виконанням гімну УкраїниВідео

19:03

Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном

18:56

Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворогаВідео

18:39

Під Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насиллям над 3-річним синомВідео

18:27

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", резерви кинуті в наступ на Донбасі - АрестовичВідео

18:19

Шосте почуття не підводить: названі знаки з найсильнішою інтуїцією

18:17

Чому розпад Росії на 8-10 шматків можливий як ніколиПогляд

17:54

У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членствоВідео

17:25

Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаВідео

17:22

На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

17:16

ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажемВідео

17:09

"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українкуВідео

17:09

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:47

Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітингВідео

16:38

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантівВідео

16:31

Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпекиВідео

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

Реклама
13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

13:12

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

13:11

Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо росії та білорусі - Мінінфраструктури

12:55

ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на ІзюмВідео

12:55

У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікВідео

12:53

Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти