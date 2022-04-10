Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявою

Джен Псакі / Reuters

Призначення нового генерала керувати ходом війни в Україні показує, що російські окупанти будуть звірствувати проти мирних жителів ще більше.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, призначення Росією нового військового керівництва "показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні. І це те, чого ми очікуємо", писати CNN.

Псакі назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії", і сказала, що для України США продовжують працювати з офіційними особами, щоб переконатися, що у них є зброя і допомога, необхідні для успіху на полі бою.

Представник Білого дому додала, що адміністрація знайшла визнання Кремля в тому, що їхні сили зазнали великих втрат, "цікавим" для країни, яка повільно визнає поразку.

"Це було важливо", - сказала вона, назвавши це відображенням "мужності українських лідерів".

Чиновники повідомили телеканалу, що генерал армії Олександр Дворніков, командувач Південним військовим округом Росії, був призначений командувачем військовою кампанією Росії в Україні після серії невдач на полі бою і очевидної відсутності координації між групами російських сил, що діють в Україні.

Путін призначив нового командувача вторгненням в Україну - що відомо

Сирійський м'ясник двірників / mil.ru

Росія реорганізувала своє військове командування силами вторгнення в Україну. Тепер за війну відповідатиме 61-річний генерал армії Олександр Дворніков.

Як повідомляє BBC, двірників до 2016 року майже рік командував російськими військами в Сирії. Через що журналісти та експерти його іноді називали "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

У вересні 2016 року Путін призначив Дворнікова командувати Південним військовим округом, що оглядачі розцінили як призначення управляти всією російською компанією на Донбасі.

Як вказував російський журналіст і публіцист Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, двірників відрізнявся там тим, що не шкодував власних солдатів для виконання завдань.

Австрійський військовий експерт Том Купер припускає, що зі зміною підходу до командування, яке тепер контролюватиме двірників, російські дії можуть якісно змінитися.

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Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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