'Зупинили громадянську війну': Путін видав заяву про 'спасіння' РФ

Російський диктатор зібрав у Кремлі російських військових та видав чергову промову.

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Путін висловився про заколот Пригожина / колаж: Главред, скріншот: відео Телеграм

Путін у зверненні до російських військовослужбовців подякував, що вони зупинили громадянську війну.

"У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народу Росії та військовій присязі, виявили відповідальність за долю Батьківщини та її майбутнє", - наголосив російський диктатор.

Він також додав, що під час перевороту не довелося знімати задіяні у війні проти України підрозділи.

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Путін також сказав, що загиблі 24 червня льотчики з честю виконали свій обов'язок. Він подякував особовому складу збройних сил, правоохоронним органам та спецслужбам за придушення заколоту.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Нагадаємо, що 23 червня у Росії почалась громадянська війна, Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова. Євген Пригожин окремо вийшов в ефір в соцмережах і заявив, що всі військові об'єкти Ростова-на-Дону контролює ПВК "Вагнера".

Білорусь може стати пасткою для Пригожина та його найманців. Якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок.