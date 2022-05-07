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Знамениту флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

7 травня 2022, 12:14

Перед початком торгів виступив Борис Джонсон, закликавши учасників "витрачати більше".

Зеленський, Джонсон
Знамениту флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні / Офіс президента

Флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали за £90 тис. у Лондоні на аукціоні зі збору коштів на гуманітарну допомогу для України.

Стартова ціна була майже вдвічі меншою - £50 тис, повідомляє The Telegraph.

Перед початком аукціону виступив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, назвавши стартову ціну занадто дрібною, і закликав учасників "витрачати більше".

Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський. Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня – в такій флісці, як була продана на аукціоні, Зеленський зустрів Джонсона в українській столиці.

Зеленський, Джонсон
Зеленський, Джонсон / Офіс президента

Відзначимо, що її реальна вартість становить 383 гривні.

Крім кофти президента на аукціон були виставлені екскурсія по Києву в супроводі мера міста Віталія Кличка та інші лоти, в тому числі глечик з півником, який Джонсону подарували в ході прогулянки по столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди – двосторонні відносини, допомога Україні та ізоляція Росії.

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війна в Україні Володимир Зеленський Борис Джонсон
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