Знамениту флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

Перед початком торгів виступив Борис Джонсон, закликавши учасників "витрачати більше".
Флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали за £90 тис. у Лондоні на аукціоні зі збору коштів на гуманітарну допомогу для України.
Стартова ціна була майже вдвічі меншою - £50 тис, повідомляє The Telegraph.
Перед початком аукціону виступив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, назвавши стартову ціну занадто дрібною, і закликав учасників "витрачати більше".
Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський. Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня – в такій флісці, як була продана на аукціоні, Зеленський зустрів Джонсона в українській столиці.
Відзначимо, що її реальна вартість становить 383 гривні.
Крім кофти президента на аукціон були виставлені екскурсія по Києву в супроводі мера міста Віталія Кличка та інші лоти, в тому числі глечик з півником, який Джонсону подарували в ході прогулянки по столиці.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди – двосторонні відносини, допомога Україні та ізоляція Росії.
Читайте також:
- Британія завдасть удару у відповідь: Джонсон жорстко відповів на ядерний шантаж Путіна
- "Дух Жириновського": у Зеленського висміяли вологі фантазії екс-президента РФ
- "Сподіваюся, Україна переможе Росію": 12-річний британець написав Зеленському і отримав відповідь