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"Дух Жириновського": у Зеленського висміяли вологі фантазії експрезидента РФ

7 травня 2022, 01:58

Дмитро Медведєв "витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі".

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв / Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чергові українофобські висловлювання колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

За словами радника глави ОП, російський політик "витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі".

Таким чином він прокоментував висловлювання екс-президента Росії Дмитра Медведєва про плани Польщі захопити частину території України.

Він порівняв Медведєва з покійним лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, відомим своїми епатажними заявами.

"Дух Жириновського вселився в Медведєва і витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює по-іншому. Польща - великий друг, союзник і партнер України. Варшава Не ніж у спину встромляє, як Росія, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як Росія", - додав Подоляк.

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Дмитро Медведєв Михайло Подоляк
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