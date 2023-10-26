ЗМІ назвали 'удар' Рогозіна по Україні космічною ракетою 'дегенеративним' - і ось чому

Імовірно, ракета Рогозіна зачепить територію самої Росії через свою "точність".

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Рогозіна порівняли з мавпою з гранатою / Колаж Главреда. Фото: antiseptic.livejournal.com, russian.space

Екс-очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін під ідеєю вдарити по Україні космічною ракетою насправді мав на увазі "примотати" до цієї ракети бомбу. Це, за словами аналітиків Defense Express, є "ілюстрацією справді деградації РФ".

Таким чином, Рогозін хотів використати космічний 51-метровий ракетоносій вагою від 306 т як "доставку" ФАБ-9000.

Причини вибору саме ФАБ-9000, пишуть аналітики, цілком зрозумілі, бо це - найбільша за розміром авіабомба в арсеналі РФ.

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Втім, самі росіяни зауважують, що ФАБ-9000 не розрахована на вхід на швидкості близько 6 км/с у щільні шари атмосфери після суборбітального польоту. Зокрема, будуть проблеми з нагрівом.

"І справді "тупоголова" ФАБ-9000 скоріше просто розвалиться під час входу в атмосферу виключно з точки зору аеродинаміки, а вже потім будуть проблеми з "перегрівом", який ще у теорії можливо вирішити за рахунок абляційного захисту", - пишуть експерти.

Далі виникає питання точності наведення, зауважують аналітики, що вимагає вже окремої розробки "бомби", яка буде здатна "підрулювати" на справді гіперзвукових швидкостях - як керований бойовий блок міжконтинентальної балістичної ракети.

"Без цього точність буде "плюс-мінус лапоть" у 100-150 кілометрів", - констатують експерти.

Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою

Раніше видання BILD дізналося про ідею Рогозіна завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети. Цю пропозицію екс-глава Роскосмосу презентував Путіну, однак чи схвалив її російський диктатор - невідомо.

Можливість удару по Україні за допомогою космічної ракети обговорювалася на початку січня 2023 року. При цьому навіть російські чиновники вирішили, що найоптимальніше запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту.

На що у ГУР відповіли відвертим тролінгом. Представник розвідки Андрій Юсов порівняв Рогозіна з мавпою з гранатою.

"Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою", - заявив Юсов.

Також представник ГУР підкреслив, що окупанти зараз не можуть випускати по Україні 100 ракет за одну атаку.

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