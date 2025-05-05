Жорстоко розстріляли і поїхали: у РФ почали нападати на правоохоронців

Що відомо:
- У Махачкалі розстріляли патрульних
- Частину нападників ліквідували
- Постраждали мирні жителі, вони у важкому стані
У російській Махачкалі розстріляли патрульний екіпаж дорожньо-патрульної служби. Унаслідок цього загинули три співробітники ДІБДР. Відео вже розлетілося в Мережі.
Відомо, що було двоє озброєних нападників. Вони відкрили інтенсивну стрілянину, після чого заволоділи автомобілем і зникли з місця події.
Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив інформацію про постраждалих.
"За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Є постраждалі. Правоохоронні органи зараз працюють", - написав він.
Дивіться відео з перестрілкою в Махачкалі:
Незабаром стало відомо, що нападників було четверо, двох із них ліквідували. ТАСС пише про те, що внаслідок перестрілки постраждала 17-річна дівчинка, вона у важкому стані. Також повідомляється, що кількість постраждалих збільшилася до 7-ми. Усі вони перебувають у важкому стані.
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