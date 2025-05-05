Жорстоко розстріляли і поїхали: у РФ почали нападати на правоохоронців

Частину нападників спіймали і ліквідували, постраждало близько 10-ти осіб.

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У Махачкалі розстріляли патрульних / Колаж: Главред, фото: ТАСС

Що відомо:

У Махачкалі розстріляли патрульних

Частину нападників ліквідували

Постраждали мирні жителі, вони у важкому стані

У російській Махачкалі розстріляли патрульний екіпаж дорожньо-патрульної служби. Унаслідок цього загинули три співробітники ДІБДР. Відео вже розлетілося в Мережі.

Відомо, що було двоє озброєних нападників. Вони відкрили інтенсивну стрілянину, після чого заволоділи автомобілем і зникли з місця події.

відео дня

Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив інформацію про постраждалих.

"За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Є постраждалі. Правоохоронні органи зараз працюють", - написав він.

Дивіться відео з перестрілкою в Махачкалі:

У Махачкалі розстріляли патрульний екіпаж / фото: скріншот

Незабаром стало відомо, що нападників було четверо, двох із них ліквідували. ТАСС пише про те, що внаслідок перестрілки постраждала 17-річна дівчинка, вона у важкому стані. Також повідомляється, що кількість постраждалих збільшилася до 7-ми. Усі вони перебувають у важкому стані.

Як повідомляв Главред раніше, москвичка жорстко відчитала силовиків і назвала Путіна виродком. Літня жінка вважає Україну гідною країною і додає, що Росія вміє лише воювати.

А днями російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

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