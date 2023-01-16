'Жалюгідним набродом командують божевільні': французький генерал оцінив катастрофу армії Путіна

Армія РФ - збіговисько непотребу, яким керують недалекі командири, заявив Мішель Яковлефф.

Мішель Яковлефф різко висловився на адресу армії РФ / Telegram/Скріншот

Президент РФ Володимир Путін зробив ряд катастрофічних помилок з початку повномасштабної агресії проти України, які увійдуть в історію, заявив колишній заступник командувача силами НАТО в Європі, французький генерал Мішель Яковлефф.

Він іронічно зауважив, що після закінчення війни термін "один Путін" буде вживатися в якості одиниці виміру помилковості дій. Свою думку він висловив в ефірі французького телебачення. Відео вже опублікували в Мережі.

"Якщо шкала Ріхтера використовується для вимірювання землетрусів, то шкала Путіна — для вимірювання прорахунків", — упевнений генерал.

Не менше критики з його вуст прозвучало на адресу армії російських окупантів, яку він вважає збіговиськом непотребу, яким керують недалекі командири.

"Це набрід, яким командують божевільні", - заявив Яковлефф.

На його думку, російська ПВК "Вагнер" - це звичайна банда головорізів. Французький генерал додав, що в Європі якщо людина має проблеми з законом, то її ніколи не візьмуть на службу в армію, а ось в РФ все навпаки. Щоб стати найманцем, ти повинен мати судимість.

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Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.

При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир з ПВК Вагнера.

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