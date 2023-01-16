'Жалюгідним набродом командують божевільні': французький генерал оцінив катастрофу армії Путіна

Президент РФ Володимир Путін зробив ряд катастрофічних помилок з початку повномасштабної агресії проти України, які увійдуть в історію, заявив колишній заступник командувача силами НАТО в Європі, французький генерал Мішель Яковлефф.
Він іронічно зауважив, що після закінчення війни термін "один Путін" буде вживатися в якості одиниці виміру помилковості дій. Свою думку він висловив в ефірі французького телебачення. Відео вже опублікували в Мережі.
"Якщо шкала Ріхтера використовується для вимірювання землетрусів, то шкала Путіна — для вимірювання прорахунків", — упевнений генерал.
Не менше критики з його вуст прозвучало на адресу армії російських окупантів, яку він вважає збіговиськом непотребу, яким керують недалекі командири.
"Це набрід, яким командують божевільні", - заявив Яковлефф.
На його думку, російська ПВК "Вагнер" - це звичайна банда головорізів. Французький генерал додав, що в Європі якщо людина має проблеми з законом, то її ніколи не візьмуть на службу в армію, а ось в РФ все навпаки. Щоб стати найманцем, ти повинен мати судимість.
Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.
При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.
В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир з ПВК Вагнера.
Читайте більше:
- Мітить на крісло Путіна: Пригожин через політичні амбіції збільшує роль ПВК "Вагнера" у війні-ISW
- Пригожин використовує Соледар для просування ПВК "Вагнера" - ISW
- Можуть готувати до участі у війні в Україні: у Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера