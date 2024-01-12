США готуються до підписання безпекової угоди з Україною - посол

У США називають цю угоду "мостом для забезпечення безпеки" на шляху Києва до НАТО.

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США хочуть підписати з Україною безпекову угоду / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

США можуть підписати з Україною угоду про гарантії безпеки, як це зробила Великобританія. Відповідні переговори вже розпочались. Про це під час брифінгу заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Європейська правда.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден особисто поставив завдання перед дипломатами досягти з Україною домовленості, які дозволять запобігти новій агресії РФ проти України.

"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути зобов'язання щодо безпеки з нашого боку. Зараз було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – заявила посол. відео дня

Брінк називає цю угоду "мостом для забезпечення безпеки" на шляху Києва до НАТО.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо про те, що Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду. Угоду підписали строком на 10 років з можливістю її продовження.

Гарантії безпеки для України

Як раніше повідомляв Главред, G7 надає "історичні" гарантії безпеки для України. Ці довгострокові гарантії розроблені групою країн G7. Вони можуть стати ключовими для завершення війни, а їх значення вже називають історичними.

Нагадаємо, Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

Також після засідання Ради НАТО-Україна, президент Зеленський висловив потребу Києва у гарантіях безпеки. Він сподівається, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після завершення конфлікту з Росією.

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