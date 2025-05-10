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"Зеленський піде на це": названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні

Даяна Швець
10 травня 2025, 14:21
2362
Якщо РФ порушить припинення вогню, можливе посилення санкцій, вважає експерт.
'Зеленський піде на це': названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні
Яке перемир’я чекає на Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Фесенко:

  • США та Росія зацікавлені у відновленні переговорів, але мають різні цілі
  • Можливі сценарії припинення вогню: часткове (повітря та море) або повне (мирна угода з поступками України)

Після зустрічі з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп висловив пропозицію 30-денного безумовного припинення вогню. Свою аналітику щодо цього питання висловив для Главреду голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Відкладення переговорів: тимчасове чи остаточне?

Він звернув увагу, що, зважаючи на підготовку до святкування 9 травня в Росії та візити іноземних лідерів, зокрема Сі Цзіньпіна, обговорення мирних переговорів з Трампом відкладено на пізніший термін. Але Тема переговорів не закрита, а лише відкладена на деякий час.

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"Мій прогноз — наступного тижня переговори відновляться. Інша справа — чи вдасться домовитись про припинення вогню. Росія має свої вимоги, і домовитись буде непросто. Американці про це говорять відкритим текстом. І Трамп сказав, що, в ідеалі, має бути тридцятиденне перемир’я. Зверніть увагу — він сказав: "в ідеалі", хоча Джей Ді Венс взагалі вважає, що домовитися не вдасться", - каже експерт.

Чого чекають США і РФ від переговорів?

За словами Фесенка, і США, і Росія зацікавлені у відновленні переговорів, і не тільки щодо України:

  • Росія зацікавлена у відновленні переговорів про зустріч Трампа з Путіним, нормалізацію дипломатичних відносин, економіку тощо.
  • США важливо, щоб були домовленості саме щодо припинення війни в Україні.

Тому, на думку Фесенка, з високою вірогідністю переговори будуть відновлені, Росія повернеться до них. А от чи буде результат — питання відкрите.

Які ймовірні сценарії мирних варіантів?

За словами Володимира Фесенка, можливе припинення вогню може мати кілька варіантів:

1. Часткове припинення вогню. Можливий компромісний варіант — домовленість про припинення вогню в повітрі та на морі. Щодо припинення війни на суходолі — це можливо лише в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що не зможе виграти війну в найближчі місяці.

"Відтак найбільш вигідний для Росії сценарій — вести переговори і продовжувати війну ще декілька тижнів або місяць. Для Трампа, ймовірно, дедлайном стане його день народження — 14 червня. Маркером такого сценарію буде дуже простим: коли в якомусь місті — наприклад, у Саудівській Аравії або Туреччині — почнеться підготовка до підписання угоди. Ми це побачимо за дипломатичними повідомленнями, за заявами про те, що сторони узгодили той чи інший варіант угоди про припинення вогню", - каже експерт.

2. Не просто припинення вогню, а мирна угода. Цей варіант просуває Росія. В угоді будуть документально зафіксовані поступки України щодо НАТО, статусу російської мови тощо. Домовитися про це буде надзвичайно важко, а в деяких питаннях — наприклад, про статус окупованих територій — практично неможливо.

"Якщо американці не відкинуть свою початкову стратегію – спочатку треба домовитись про припинення вогню, а вже потім про все інше – тоді певний шанс, щоб домовитись або про часткове припинення вогню, або про повне припинення на 30 днів із подальшою пролонгацією, все таки буде. Однак гарантій цього немає. Коли домовляться — це буде видно з риторики обох сторін про підготовку до підписання", - каже Фесенко.

'Зеленський піде на це': названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Які ризики для України і можливі сценарії розвитку подій?

Водночас аналітик не виключає, що можливі й інші ознаки наближення домовленостей. Зокрема, якщо буде досягнуто припинення вогню, Трамп, ймовірно, організує публічну зустріч з Путіним та Зеленським. Хоча підписання документів не планується, їхня присутність буде важливою для створення іміджу успішного посередництва. Однак, вирішальним фактором стане готовність Путіна до такої зустрічі, а не позиція Зеленського.

"Єдиний реальний варіант завершення війни — це угода про припинення вогню. Зеленський піде на це, бо він розуміє, що затягування війни грає на руку Росії і послаблюватиме наші позиції. Це очевидно всім експертам — військовим і політичним. Ті, хто не живе ілюзіями, розуміють, що Росія має менше економічних проблем, ніж ми, на жаль, особливо в контексті наступного року", - каже експерт.

Також експерт нагадав, що ще два місяці тому, 11 березня, Україна та США вже підписали спільну політичну заяву про підтримку тридцятиденного припинення вогню з подальшою пролонгацією, на що не погодилася Росія.

Що буде, якщо РФ порушить припинення вогню?

Якщо ж РФ не підтримає припинення вогню і зараз (або ж укотре його порушить), тоді можливе посилення санкцій.

"Але при цьому "пекельних санкцій" чи розриву дипломатичних відносин між та США та Росією не буде. У кращому випадку — відновлення постачання зброї Україні за гроші. Але повернення до масштабної підтримки, як за Байдена, не буде. Не варто жити в ілюзіях", - говорить Фесенко.

Резюмуючи, експерт підкреслив, що, на жаль, не варто виключати і поганий для України сценарій, коли Трамп може згорнути діалог із нами й продовжити його з Росією, бо йому цікаво домовитись із нею з економічних питань.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно стало відомо, що змусить РФ припинити війну. Наявність економічних ресурсів визначає, чи зможе РФ продовжувати протистояння.

Не секрет, що Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що є великі шанси на продовження "триденного перемир'я".

Також стало відомо, що РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови. Також в Кремлі заявили, що Москва вдячна США і Дональду Трампу за зусилля щодо врегулювання в Україні.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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