Завербував маніяка-канібала: керівник ПВК "Вагнера" Пригожин "гребе" на війну ґвалтівників з в’язниць

Пригожин завербував на війну в Україні маніяка-канібала/ Reuters, скрін

Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, якого ще називають "кухарем Путіна", завербував на війну проти України маніяка-канібала, котрий відбував покарання в одній з в’язниць.

Про це розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова на YouTube-каналі "Популярная политика". Вона зазначила, що це не єдине поповнення в російській армії "з легкої руки" Пригожина.

Загалом, він "гребе" на війну багатьох ув’язнених. Вербують зеків, які відбувають покарання за різними статтями, проте перевагу віддають вбивцям і тим, хто займався розбоєм і пограбуваннями. Також беруть тих, хто сидить за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Крім цього, Пригожин вербує і ґвалтівників, проте їх відправляють в окремий загін.

"Ми знаємо дві історії з саратівських зон, з жахливих зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, у портфоліо канібалізм. Він теж поїхав на війну", – розповіла Романова.

За словами правозахисниці, таким чином у ПВК "Вагнера" було завербовано велику кількість в’язнів – вона наводить цифру від 7 до 10 тисяч осіб.

Пригожин при цьому найчастіше обмежується лише регіонами Центральної Росії.

"Найпівнічніша частина – Комі, Сиктивкар, найпівденніша – Адигея, найсхідніша – Татарстан, найзахідніша – Псковська і Смоленська області", – розповідає вона.

Нагадаємо, раніше у Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні. Він відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (у російській глибинці). За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак же при цьому він погрожував розстрілом за дезертирство, пияцтво і наркоманію.

Раніше два американських чиновники заявляли для CNN, що російські збройні сили відчувають гостру нестачу військовослужбовців. Вони готові вербувати засуджених в обмін на помилування.

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