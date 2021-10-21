Запуск ПП-2 стане ударом по Польщі, Україні та ЄС: Варшава винесла свій вердикт щодо труби Газпрому

Компанія-оператор ПП-2 не відповідає енергетичним правилам Європи - Польща / Reuters

Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG SA представила свою позицію в процесі сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою, проект Газпрому несе загрозу європейській моделі газового ринку, що передбачає заборону для однієї і тієї ж компанії контролювати видобуток, продаж і транспортування газу. Ситуація може призвести до серйозних ризиків в умовах, коли контроль над трубопроводом здійснює домінуючий постачальник. Магістраль призначена для обходу транзиту газу зі східного напрямку через Польщу та Україну.

Як повідомили у пресслужбі PGNiG, запуск газопроводу Північний потік-2 несе серйозні ризики для Європи. Компанія-оператор магістралі Nord Stream 2 AG не відповідає енергетичним правилам ЄС, що передбачає заборону однієї і тієї ж компанії контролювати видобуток, продаж і транспортування газу. Сертифікація компанії, яку контролює домінуючий постачальник газу, негативно впливає на безпеку Польщі та країн ЄС.читайте такожСША завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2

"20 жовтня 2021 року польська нафтогазова компанія (PGNiG SA) і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading (PST) подали до Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi) свою позицію щодо процедури сертифікації оператора Північного потоку-2. Вона стосувалася негативного впливу сертифікації Nord Stream 2 AG за моделлю ITO (незалежний оператор передачі) на безпеку енергопостачань до Європейського Союзу і його держави-членів, включаючи Польщу", - наголошується у повідомленні.

Підкреслюється, що у таких умовах сертифікація ПП-2 ставить під загрозу безпеку постачань газу до ЄС. Незважаючи на заяви компанії Nord Stream 2 AG, її трубопровід сприяє не диверсифікації постачань, а обходу традиційних маршрутів транспортування газу зі східного напрямку через Польщу та Україну.

Шантаж Газпромом Європи і запуск ПП-2

Газовий ринок Європи з початку серпня занурився в глибоку кризу. Ціни на газ в ЄС стали стрімко зростати і регулярно досягали рекордних показників. До речі, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів дійшла до позначки в 1924 долара за одну тисячу кубометрів газу.

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Президент РФ Володимир Путін тоді ж, 6 жовтня, припустив можливість збільшення обсягів транспортування газу до Європи на 15%. Після цього ціна різко знизилася до 980 доларів.читайте такожСплеск цін на газ у Європі та Німеччині: Польща рознесла Берлін через Північний потік-2

Газову кризу в країнах Євросоюзу пов'язують з декількома факторами, серед яких низькі запаси газу в підземних сховищах Європи і позиція Газпрому, який відмовляється від додаткових постачань газу шляхом газотранспортної системи України.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни забронювали менше потужностей для постачань газу до європейських країн, а наразі поставили ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і зниження цін на газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його постачанням через територію України.

У компанії-операторі ГТС України дотримуються точки зору, згідно з якою високі ціни на газ у Європі є результатом політики Газпрому. Росіяни торгуються за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації магістралі ПП-2.

Віцепрем'єр Уряду РФ Олександр Новак 14 жовтня заявив, що проект ПП-2 практично готовий до запуску.

Журналісти Politico дізналися, що адміністрація Байдена не має наміру зупиняти Північний потік-2 за допомогою санкцій. За даними американського ЗМІ, за каденції чинного господаря Білого дому санкцій з боку президента проти проекту Газпрому не буде.