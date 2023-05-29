"Захід провів дуже жирну червону лінію": Дикий розповів про серйозну заборону для РФ

Дикий підкреслив, що росіянам заборонили використовувати ядерну зброю і атомні станції в якості ядерної зброї.

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Дикий розповів про серйозну заборону для РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Українська енергосистема витримала масштабний терор з боку російських окупаційних військ, які били сотнями ракет в надії залишити Україну без світла. Втім, жодна з цих ракет не була спрямована на атомні електростанції. Причиною цього є "червона лінія", яку Захід не дозволив їм переступити. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Зверніть увагу, коли вони валили нашу енергосистему, витрачаючи на це сотні ракет, жодна ракета навіть не летіла в бік АЕС. Але це не тому що росіяни такі хороші, а тому що це та єдина дуже жирна "червона лінія", яку їм провів Захід. Це та межа, після якої Захід пообіцяв втрутитися у війну напряму – не шляхом допомоги Україні, а саме своїми збройними силами", - зазначив Дикий.

За його словами, росіянам заборонили використовувати ядерну зброю і атомні станції в якості ядерної зброї.

"На жаль, це єдина заборона, але вона серйозна. І, судячи з дій росіян, вони сприймають її всерйоз", - підкреслив експерт.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація приступила до переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі. Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння в Білорусі.

Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яку підписали дві держави 25 травня, спрямована на те, щоб країна-агресорка Росія закріпила свій фактичний військовий контроль над Білоруссю. При цьому розгортання такої зброї в РБ навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії.

Водночас заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв заявив, що Захід нібито "може передати Україні і ядерну зброю". У такій ситуації, мовляв,"Москва повинна завдати превентивного ядерного удару". Медведєв злякався, що Україні можуть надати не тільки бойову авіацію західного зразка, а й ядерну зброю.

Дивіться відео чату з Євгеном Диким на Главреді:

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