Україна може завершити війну з РФ в поточному році - Подоляк

За словами Подоляка, Україна активно просуває мирний план, який передбачає повне виведення російських військ з території країни.

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Подоляк заявив, що Україна може завершити війну в поточному році / Колаж: Главред, фото: Українська добровольча армія, скріншот

Україна може завершити війну з країною-агресоркою Росією в поточному році, однак для цього українській армії необхідна достатня кількість зброї. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю La Repubblica.

За словами Подоляка, Україна активно просуває мирний план, який передбачає повне виведення російських військ з території країни. Водночас, будь-які форми перемовин чи "мирні формули" наразі не мають сенсу, стверджує він.

Однак, очевидно, що лише збройна підтримка від західних союзників може гарантувати перемогу нашої країни. Тому не виключено, що до кінця поточного року, Україна зможе досягти перемоги, якщо їй нададуть всю необхідну підтримку.

За словами радника голови Офісу президента, найбільше українській армії зараз не вистачає артилерії, снарядів, ракет великої дальності та винищувачів.

"Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - додав Подоляк.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

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