"Замучений старий": Путіну вночі викликали швидку допомогу прямо в ліжко - Арестович

Олексій Арестович звернув увагу на хворобливий вигляд Володимира Путіна на параді 9 травня в Москві.
Нещодавно президенту Росії Володимиру Путіну посеред ночі викликали швидку допомогу через різке погіршення стану його здоров'я.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі Фейгін Live.
"У нас є дані, що Путіну десь тиждень тому викликали швидку допомогу екстрену вночі. Щось було з ним зовсім погано. Допомогу викликали безпосередньо в ліжко. У нього були проблеми", - повідомив він.
Радник глави ОП також звернув увагу на хворобливий вигляд Путіна на параді 9 травня в Москві.
"Навіть не маючи такої інформації можна подивитися на те як він виглядає. Як він на параді підволочував ногу, скрючив руку. Блідий, нещасний, замучений старий", - додав Арестович.
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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