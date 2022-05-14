"Замучений старий": Путіну вночі викликали швидку допомогу прямо в ліжко - Арестович

/ politolog.net

Нещодавно президенту Росії Володимиру Путіну посеред ночі викликали швидку допомогу через різке погіршення стану його здоров'я.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі Фейгін Live.

"У нас є дані, що Путіну десь тиждень тому викликали швидку допомогу екстрену вночі. Щось було з ним зовсім погано. Допомогу викликали безпосередньо в ліжко. У нього були проблеми", - повідомив він.

Радник глави ОП також звернув увагу на хворобливий вигляд Путіна на параді 9 травня в Москві.

"Навіть не маючи такої інформації можна подивитися на те як він виглядає. Як він на параді підволочував ногу, скрючив руку. Блідий, нещасний, замучений старий", - додав Арестович.

читайте такожПутін тяжко хворий: у Британії розкрили страшний діагноз господаря Кремля

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

Читайте ще: