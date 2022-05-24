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Замороження резервів і репарації: експерт пояснив, як РФ змусять заплатити за війну в Україні

24 травня 2022, 19:14

Короткострокове завдання України - перемогти у війні, зберегти цілісність і суверенітет, переконаний Тарас Загородній.

війна, наслідки обстрілу
/ Фото УНІАН

Для виживання в умовах війни українській державі ресурси потрібно брати скрізь, де є така можливість, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Ніяких умов нам при цьому не висувають. Йдеться про допомогу, а не про кредити, яка надається нашій країні, щоб, в першу чергу, покрити дефіцит державного бюджету. Адже 40 мільярдів доларів допомоги США - це приблизно річний бюджет України. Ці вливання потрібні для того, щоб в умовах воєнного часу економіка працювала, армія фінансувалася і т. д.", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

За словами експерта, гроші даються Україні без будь-яких умов, "грубо кажучи: беріть гроші і воюйте, захищайте свою землю".

"Інший момент - будь-які борги, які можуть з'являтися в України в цей період, буде оплачувати Росія. Питання репарацій стоїть вже зараз. Та й у американців вже є досвід застосування таких санкцій, коли вони, наприклад, забрали гроші Афганістану і роздали тим, хто постраждав від тероризму. Те ж саме було зроблено з Іраном та Іраком. Те ж може торкнутися і Росії. В першу чергу, мова йде про золотовалютні резерви РФ, які заморожені на Заході – приблизно 300 мільярдів доларів. Плюс гроші російських олігархів, які теж заморожені на Заході", - припустив він.

Аналітик упевнений, що зараз короткострокове завдання України – перемогти у війні, зберегти цілісність і суверенітет української держави.

"Поки що немає ризику, що на Україну повісять якісь борги. До того ж, після війни в Україну будуть активно інвестувати, з нашої країни будуть робити вітрину. Тому що вона довела свою стійкість, здатність захищати себе, бути надійним партнером у забезпеченні безпеки Східної Європи. Таким людям дають гроші, в такі країни вкладають ресурси. Отже великого боргового навантаження на Україну точно не буде, тому що Росія і Білорусь після війни будуть виплачувати нам репарації, це зрозуміло вже зараз", - додав Загородній.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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Тарас Загородній війна Росії та України
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