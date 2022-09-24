Закони в Думі і виступ Путіна: ЗМІ дізналися дати та сценарій анексії територій України

Володимир Путін виступить після "референдумів" в "ЛДНР" / Reuters

Наступного тижня в Держдумі РФ планують внести до парламенту і розглянути законопроекти про анексію тимчасово окупованих територій України після проведених псевдореферендумів.

За даними ТАРС, внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій планують 28 вересня. При цьому наступного дня депутати хочуть розглянути ці документи.

Разом з тим джерело РІА Новості в парламенті РФ не виключило, що президент Володимир Путін може виступити з посланням Федеральним зборам 30 вересня

Ймовірно, його виступ стосуватиметься питання легітимації захоплених територій України.

"Референдуми" за захоплених територіях України

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

"Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і повинно цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил Спеціальних Операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, Національної гвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - заявив він.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

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