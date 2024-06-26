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Дуда вступає в гру: Польща може переконати Китай підтримувати Україну, а не РФ

Анна Косик
26 червня 2024, 05:04
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Президент Польщі перебуває з візитом у Китаї, де може обговорювати з Сі Цзіньпіном питання, які змінять позицію лідера КНР щодо російсько-української війни.
дуда и си цзиньпин, флаг Украины
Дуда може переконати китайського лідера змінити позицію щодо України та Росії / Колаж: Главред, фото: flickr

Візит президента Польщі Анджея Дуди у Китай може бути спрямований не лише на налагодження дипломатичних зв'язків з його країною, а й на зміну позиції Сі Цзіньпіна у підтримці країни-агресора Росії.

Як розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері телеканалу FREEДOM, ще напередодні візиту Дуда заявив про готовність вести діалог із китайським лідером щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Порушуватимуться такі питання, як ініціатива "Один пояс, один шлях", що є дуже важливим для лідера Китаю, тому що це — його геополітичний проєкт. За словами президента Польщі, Україна є однією з ключових країн для цієї ініціативи. Тому Пекін також має бути зацікавлений у припиненні війни. Можливо, у такий спосіб китайський вояж польського президента зможе зрушити певну думку в КНР щодо війни Росії проти України й щодо РФ загалом", — припустив експерт.

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Желіховський пояснив, що зараз Китай знаходиться під пильним оком усього світу, адже його підозрюють у підтримці Росії. Тому Дуда має шанс достукатись до КНР показавши, що повномасштабним вторгненням в Україну Росія підірвала ініціативи, які пропонував Китай напередодні.

"Можливо, все-таки польському лідеру вдасться достукатися до Китаю хоча б у тих питаннях, які справді важливі. А це саме ті, які стосуються російсько-української війни. І сподіваємося, що Китай займе більш виважену позицію, ніж та, яка демонструвалася останнім часом", — додав він.

Хто такий Станіслав Желіховський?

Станіслав Желіховський - кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. З 2020 по 2023 рік працював в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Зараз регулярно публікує статті у наукових періодичних та інформаційно-аналітичних виданнях.

Політика Китаю в питанні російсько-української війни

Нагадаємо, країна-агресорка Росія може просувати "мирну ініціативу" російського диктатора Володимира Путіна спільно з Китаєм. КНР і РФ можуть створити свій альтернативний "саміт миру" з метою просування російського порядку денного завершення війни. Але сподівання Росії на дипломатичному полі марні.

Раніше повідомлялося, що проведення Китаєм і агресором Росією саміту щодо завершення війни проти України в інтересах Москви виключати не можна. Якщо такий захід базуватиметься на заморожуванні війни, шансів на розвиток такого ходу у Пекіна і Кремля не буде.
Україна могла б узяти участь у мирному саміті, який організовує Китай, якщо захід базуватиметься на принципах міжнародного права і Статуту Організації об'єднаних націй.
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війна в Україні КНР Польща Анджей Дуда
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