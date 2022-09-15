Захарова відзначилася цинічною заявою щодо похорону Єлизавети II

Захарова цинічно висловилася про похорон королеви / ТВЦ

У МЗС РФ цинічно відреагували на те, що делегацію країни проігнорували і не запросили на церемонію прощання з королевою Британії Єлизаветою II.

"Розглядаємо цю британську спробу використовувати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", - заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пише сайт МЗС РФ.

Також вона похвалила Єлизавету II за те, що та"боролася проти нацизму". Але Захарова помилково до лав нацистів записала Бандеру й Шухевича.

"Це особливо блюзнірсько перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами і їхніми українськими посібниками - Степаном Бандерою і Романом Шухевичем", - зазначила офіційна особа МЗС РФ.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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