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"Так швидко це не працює": військовий сказав, чому знищення мостів поки не допоможе ЗСУ

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 04:40
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Ця система не працює так, що сьогодні вдарили по мостах, а завтра у ворога не стало снарядів. В окупантів ще достатньо боєприпасів на окупованих територіях.
Украинские военные, Сергей Жеребило
Військовий сказав, чому знищення мостів поки не допоможе ЗСУ/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Facebook Сергій Жеребило

Удари по Чонгарському, Генічеському, Керченському та інших мостах матимуть позитивний результат для українських військових на фронті, адже таким чином можна перерізати канали поставок техніки і боєприпасів для російських окупантів з країни-агресорки РФ. Але не варто сподіватися, що ефект від ударів по мостах буде моментальним.

У російських загарбників ще є достатньо боєкомплекту на окупованих територіях, тому навіть після перерізання каналів постачання вони певний час зможуть використовувати ці запаси. Про це розповів в інтерв’ю Главреду заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило (позивний "Херсон"), який зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Звісно, перерізати логістичні ланцюжки ворога і порушувати забезпечення його військ потрібно, оскільки від цього залежить перспектива подальших військових дій. Але так швидко це не працює: сьогодні вдарили по мостах, а завтра у ворога не стало снарядів. У росіян тут достатньо запасів, вони сюди натягнули багато чого", – зазначив Жеребило.

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Він наголосив, що останнім часом спостерігає на своєму напрямку не бачені раніше сильні бомбардування керованими авіаційними бомбами, які запускають окупанти – щодня майже 40 вильотів. Це досить щільні і потужні бомбардування, зазначив військовий.

"Можливо, на інших напрямках ефект від пошкодження мостів уже відчувається, але у нас поки що ні. Це сталося не так давно, щоб ми могли вже відчути наслідки", – сказав він.

На запитання, коли, на його думку, буде доцільно остаточно вирішити питання з мостами, Сергій Жеребило відповів, що найімовірніше все це є у планах вищого військового керівництва української армії. За його словами, руйнування мостів – це питання часу, це потрібно робити і це буде робитися.

Хто такий Сергій Жеребило

Сергій Жеребило - нині заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був вчителем у Криворізькій ЗОШ №46. Згодом почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів.

У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради. Про це пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300. Сезон "бавовни" триває – у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив деталі спецоперації з гелікоптером Мі-8. ГУР вдалося виманити російського пілота з РФ разом з гелікоптером. Це була перша подібна операція за всю історію незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський висловився про зброю України. Він наголосив, що Україна виробляє дрони, ракети, протитанкові ракетні комплекси та інші озброєння, якими пишається народ, коли ЗСУ топить ворожий крейсер "Москва" або потрапляють по Кримському мосту окупантів Росії.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Сергій Жеребило
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