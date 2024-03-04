'Загроза від РФ': армія Німеччини патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії

До кінця листопада на латвійській авіабазі "Ліелварде" дислокуватимуться до шести винищувачів.

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Німеччина буде патрулювати кордони / колаж: Главред, фото: НАТО, Вікіпедія

Генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц повідомив, що до листопада 2024 року збройні сили Німеччини планують патрулювати повітряний простір над країнами Балтії - Латвією, Литвою та Естонією.

Зазначається, що до кінця листопада на латвійській авіабазі "Ліелварде" дислокуватимуться до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів, передає Bild.

"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", - заявив Герхартц та наголосив, що Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії. відео дня

Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів, і з 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.

Винищувач Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhoon - багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica, BAE Systems і EADS. Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії.

"Тайфун" спочатку створювався, як винищувач завоювання переваги в повітрі, але в ході розробки та експлуатації він отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях, перетворившись у багатоцільовий бойовий літак, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський політтехнолог Марат Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію. Ведення двох війн призведе до неминучої поразки Росії. За його словами, збільшення військової присутності НАТО у країнах Балтії може спровокувати Росію до агресивних дій.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, у разі атаки РФ країни Балтії не вистоять. До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.

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