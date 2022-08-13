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"Забрав гроші у комбата і зник": у Польщі аферист пограбував ЗСУ на велику суму

13 серпня 2022, 19:11

Афериста вдалося затримати в Пшезмерово біля Познані. Правоохоронці провели в його будинку обшук, під час якого виявили та вилучили близько 18 г марихуани.

поліція Польща
У Польщі аферист відібрав гроші у комбата ЗСУ / pixabay

У Польщі шахрай під виглядом посередника взяв у бійця ЗСУ суму в 10 тисяч доларів, які були зібрані на закупівлю зброї і техніки, обіцяв придбати все необхідне, але привласнив всі гроші собі, повідомляє польське видання WNP.

За інформацією ЗМІ, афериста вдалося затримати в Пшезмерово біля Познані. Правоохоронці провели в його будинку обшук, в ході якого виявили та вилучили близько 18 г марихуани.

"39-річному фігурантові пред'явили звинувачення в привласненні грошей і зберіганні наркотиків. Під час допиту чоловік зізнався у скоєних злочинах", - розповів речник окружної прокуратури в Познані прокурор Лукаш Вавжиняк.

У прокуратурі Польщі зазначили, що чоловік виступав посередником польсько-українського фонду, який "в кінцевому підсумку мав закупити техніку і передати її на схід".

"Однак, як з'ясувалося, гроші він забрав у командира батальйону і зник. Все відбувалося під час облоги Києва, коли солдати билися з ворогом, ризикуючи власним життям", - зазначив прокурор.

Зловмисник під час телефонного спілкування придумував усілякі байки, аби обдурити українського комбата, який чекав на це дуже важливе замовлення.

"Він стверджував, що його пограбували, а кошти вкрали. Наступна версія припускала, що він отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований в поганому стані, перебував за кордоном", - перерахував Вавжиняк "відмазки" афериста.

Представник Головного управління муніципальної поліції в Познані Березня Мроз розповіла, що правоохоронці дізналися про привласнення грошей невідомим громадянином Польщі в липні.

За її словами, затримання підозрюваного було першочерговим завданням офіцерів, що і було здійснено на початку серпня.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, майнової застави, заборони на виїзд та зобов'язання відшкодувати збитки.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше Главред писав про те, що в польському Кракові співробітники Ягеллонського Університету зобов'язали до 1 вересня залишити гуртожитки вузу понад 150 переселенців з України.

За інформацією ЗМІ, громадянам України ще в березні дозволили заселитися в гуртожитки на 18 місяців, до в онце серпня фінансування від воєводського управління вже закінчиться, тому переселенців попросили виїхати.

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