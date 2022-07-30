Сталевий Krab розмаже ворога: Польща готова передати Україні перші 8 потужних гаубиць

Самохідна артилерійська установка Krab / УНІАН

Польща готова передати Україні перші 8 гаубиць AHS Krab, вироблені в рамках договора з постачання зброї на суму 630 млн доларів.

Польські бойові машини вже готові до відправки. Про це йдеться в повідомленні видання Gazeta.pl.

Зазначається, що в рамках угоди з Україною Польща виготовить для Збройних сил України на комерційній основі 54 гармати.

Зазначимо, що раніше Варшава погодилася безоплатно передати Україні ще 18 бронемашин AHS Krab.

AHS Krab

Артилерійська установка має польську ліцензійну башню від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною 52 калібру.

На рівнинній місцевості установка може розвивати до 30 км/ч. максимальна швидкість руху САУ по дорогах з асфальтовим покриттям становить 60 км/ч. Запас ходу самохідної гаубиці на повних баках становить 400 км.

Характеристика

Вага 48 тонн

Довжина 12,05 м

Ширина 3,60 м

Висота 3,00 м

Обслуговування 5

Калібр 155 мм

Максимальна скорострільність - 6 пострілів в хвилину

Доступна стрільба серіями - САУ може випустити 3 снаряди за 10 секунд

Максимальна дальність стрільби - 40 км.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України отримують зенітні самохідні установки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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