"Заберіть його до себе": росіянку покарали за лист на могилі батьків Путіна

Росіянка залишила записку на могилі батьків Путіна / Медіазона, скріншот

Мешканка Петербурга залишила записку на могилі батьків Володимира Путіна. Спочатку її затримали, а тепер суд виніс жінці вирок.

Приморський районний суд Петербурга заборонив 60-річній Ірині Цибаньовій відвідувати кладовище через записку на могилі батьків Володимира Путіна, пише Медиазона.

Жінці заборонили спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, користуватися телефоном та інтернетом, залишати межі Петербурга і Ленінградської області, а також відвідувати Серафимівське кладовище.

Син пенсіонерки розповів, що 6 жовтня вона сходила на Серафимівське кладовище Петербурга і залишила записку на могилі батьків Володимира Путіна.

"Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю і бід, весь світ благає про його смерть. Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю", - говорилося в посланні Цибаньової.

Росіянка не заперечувала, що залишила записку на могилі батьків російського диктатора. Вона розповіла, що зробила це після того, як "подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато".

Раніше в інтерв'ю Главреду колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко розповів, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

Раніше повідомлялося, що в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій і про те, що війна фактично програна.

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