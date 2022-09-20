"За Вову ніхто воювати не хоче": у росіян "пригорає" через путінську мобілізацію

Багато користувачів з РФ відверто визнають, що не мають наміру брати участь в мобілізації і планують ухилятися від військової служби.
У російському сегменті Інтернету стався справжній вибух після повідомлень про те, що в РФ законодавчо закріплені в Кримінальному кодексі поняття "мобілізація" і "воєнний час".
Багато користувачів визнають, що РФ скотилася до диктатури північнокорейського типу.
Водночас вони також звертаються до прихильників війни з Україною, закликаючи їх першими йти на фронт.
Причому багато користувачів з РФ відверто визнають, що не мають наміру брати участь в мобілізації і планують ухилятися від військової служби.
При цьому в коментарях пишуть прокльони на адресу Володимира Путіна.
- "Дичина";
- "Все, (нецензурно, - ред.) Корея, здрастуй";
- "Де вся вата? Ау! Їдьте туди (на війну, - ред.) любителі літер і наклейок";
- "Шукаю адресу засекреченого бункера";
- "Спасибі, Містер Пу";
- "Хлопці, це провал";
- "Зовсім за Вову ніхто воювати не хоче".
Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття" мобілізація "і"воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.
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