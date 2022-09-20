"За Вову ніхто воювати не хоче": у росіян "пригорає" через путінську мобілізацію

Володимир Путін готує росіян до мобілізації / ntv.ru

У російському сегменті Інтернету стався справжній вибух після повідомлень про те, що в РФ законодавчо закріплені в Кримінальному кодексі поняття "мобілізація" і "воєнний час".

Багато користувачів визнають, що РФ скотилася до диктатури північнокорейського типу.

Водночас вони також звертаються до прихильників війни з Україною, закликаючи їх першими йти на фронт.

Причому багато користувачів з РФ відверто визнають, що не мають наміру брати участь в мобілізації і планують ухилятися від військової служби.

При цьому в коментарях пишуть прокльони на адресу Володимира Путіна.

"Дичина";

"Все, (нецензурно, - ред.) Корея, здрастуй";

"Де вся вата? Ау! Їдьте туди (на війну, - ред.) любителі літер і наклейок";

"Шукаю адресу засекреченого бункера";

"Спасибі, Містер Пу";

"Хлопці, це провал";

"Зовсім за Вову ніхто воювати не хоче".

Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття" мобілізація "і"воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

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