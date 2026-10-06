Південна Корея визнала вибачення України недостатніми: які заходи готує Сеул

У Південній Кореї заявили про вибачення України щодо полонених з КНДР.

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У Південній Кореї заявили про вибачення України щодо полонених з КНДР / Колаж: Главред, фото: кадр із відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Сеул розглядає кілька варіантів подальших дій

Серед них - можливе відкликання посла Південної Кореї в Україні

Україна принесла вибачення Південній Кореї за розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, однак у південнокорейському уряді вважають ці вибачення недостатніми. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, пише Yonhap.

За словами міністра, він неодноразово обговорював ситуацію з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Під час цих контактів український міністр пояснював, наскільки складною є ситуація, що склалася.

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Відповідаючи на запитання депутатів про те, чи отримувала Південна Корея офіційні вибачення від України, Чо Хьон заявив, що повідомлення Сібіги містили вибачення.

"Але є різниця між ними та тим рівнем, якого ми очікуємо, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", - сказав глава південнокорейського зовнішньополітичного відомства.

Чо Хьон також повідомив, що Сеул розглядає кілька варіантів подальших дій. Серед них - можливе відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чана. З такою ініціативою раніше виступив один із південнокорейських депутатів.

Міністр окремо нагадав, що ще на початковому етапі сторони домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених. Така конфіденційність, за його словами, була необхідна для захисту самих військовослужбовців та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї.

При цьому Чо Хьон підкреслив, що саме українська сторона спочатку просила не розголошувати інформацію про полонених.

Відповідаючи на запитання про те, чому президент України Володимир Зеленський все ж публічно повідомив про передачу північнокорейських військовослужбовців, міністр Південної Кореї припустив, що український лідер міг прагнути показати ООН, що Київ діяв відповідно до принципів ліберальної демократії.

Водночас Чо Хьон підкреслив, що це лише його особиста інтерпретація можливих мотивів Зеленського, а не офіційна позиція південнокорейського уряду.

Інфографіка: Главред

Чи з’являться військові КНДР в Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Росія навряд чи перекине північнокорейських військових безпосередньо на територію України. За його словами, це може статися лише у разі серйозних проблем для російської армії та з дозволу Кім Чен Ина.

"А якщо військові КНДР увійдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", - пояснив Жданов.

На думку експерта, у такому разі в Україні можуть з’явитися військові з країн Євросоюзу або НАТО.

"А це те, чого дуже боїться Путін: одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша - коли прибуде Французький іноземний легіон", - додав він.

Що передувало - новини за темою

Як писав Главред, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила угоду про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Публічне оголошення про це може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.

Пізніше адміністрація президента Південної Кореї вимагала від України офіційних пояснень та вибачень у зв’язку з оприлюдненням інформації про передачу Сеулу військовополонених із Північної Кореї.

У Сеулі наполягають, що українська сторона діяла в односторонньому порядку та розкрила дані про передачу бійців КНДР, незважаючи на попередню домовленість про конфіденційність цього питання.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 28 вересня викликало виконуючого обов’язки посла України Андрія Вешкіна та висунуло Києву вимогу офіційних пояснень і вибачень

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Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главреда".

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