Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Південна Корея визнала вибачення України недостатніми: які заходи готує Сеул

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2026, 13:17
google news Підпишіться
на нас в Google
У Південній Кореї заявили про вибачення України щодо полонених з КНДР.
У Південній Кореї заявили про вибачення України щодо полонених з КНДР
У Південній Кореї заявили про вибачення України щодо полонених з КНДР / Колаж: Главред, фото: кадр із відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сеул розглядає кілька варіантів подальших дій
  • Серед них - можливе відкликання посла Південної Кореї в Україні

Україна принесла вибачення Південній Кореї за розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, однак у південнокорейському уряді вважають ці вибачення недостатніми. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, пише Yonhap.

За словами міністра, він неодноразово обговорював ситуацію з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Під час цих контактів український міністр пояснював, наскільки складною є ситуація, що склалася.

відео дня

Відповідаючи на запитання депутатів про те, чи отримувала Південна Корея офіційні вибачення від України, Чо Хьон заявив, що повідомлення Сібіги містили вибачення.

"Але є різниця між ними та тим рівнем, якого ми очікуємо, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", - сказав глава південнокорейського зовнішньополітичного відомства.

Чо Хьон також повідомив, що Сеул розглядає кілька варіантів подальших дій. Серед них - можливе відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чана. З такою ініціативою раніше виступив один із південнокорейських депутатів.

Міністр окремо нагадав, що ще на початковому етапі сторони домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених. Така конфіденційність, за його словами, була необхідна для захисту самих військовослужбовців та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї.

При цьому Чо Хьон підкреслив, що саме українська сторона спочатку просила не розголошувати інформацію про полонених.

Відповідаючи на запитання про те, чому президент України Володимир Зеленський все ж публічно повідомив про передачу північнокорейських військовослужбовців, міністр Південної Кореї припустив, що український лідер міг прагнути показати ООН, що Київ діяв відповідно до принципів ліберальної демократії.

Водночас Чо Хьон підкреслив, що це лише його особиста інтерпретація можливих мотивів Зеленського, а не офіційна позиція південнокорейського уряду.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Інфографіка: Главред

Чи з’являться військові КНДР в Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Росія навряд чи перекине північнокорейських військових безпосередньо на територію України. За його словами, це може статися лише у разі серйозних проблем для російської армії та з дозволу Кім Чен Ина.

"А якщо військові КНДР увійдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", - пояснив Жданов.

На думку експерта, у такому разі в Україні можуть з’явитися військові з країн Євросоюзу або НАТО.

"А це те, чого дуже боїться Путін: одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша - коли прибуде Французький іноземний легіон", - додав він.

Що передувало - новини за темою

Як писав Главред, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила угоду про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Публічне оголошення про це може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.

Пізніше адміністрація президента Південної Кореї вимагала від України офіційних пояснень та вибачень у зв’язку з оприлюдненням інформації про передачу Сеулу військовополонених із Північної Кореї.

У Сеулі наполягають, що українська сторона діяла в односторонньому порядку та розкрила дані про передачу бійців КНДР, незважаючи на попередню домовленість про конфіденційність цього питання.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 28 вересня викликало виконуючого обов’язки посла України Андрія Вешкіна та висунуло Києву вимогу офіційних пояснень і вибачень

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главреда".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Південна Корея новини КНДР МЗС України військовополонені Україна КНДР Андрій Сибіга війська КНДР в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

14:01Україна
Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

12:32Синоптик
Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

12:22Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Останні новини

14:13

Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

14:09

Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання

14:05

Ініціатива "Чисте небо" запропонувала державі та ринку оновити механізм блокування російських і піратських медіасервісів

14:03

Гороскоп Таро на завтра, 7 жовтня: Тельцям — безлад, Ракам — урок

14:01

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
13:55

Жир і пара більше не будуть проблемою: що повісити на кухні замість шторВідео

13:46

Конкуренція з Тіною Кароль: продюсер розповів, чому Лорак обрала Росію

13:42

Замість холодної плитки: яке покриття обирають для сучасних балконів

13:21

ЕКЗ, рак і реанімація: Камалія розповіла про причину різкого схуднення

Реклама
13:17

Південна Корея визнала вибачення України недостатніми: які заходи готує Сеул

13:10

Великий плед стане чистим без зайвих зусиль: як легко випрати його вдомаВідео

13:02

Одна особа: у мережі з’явилося фото сина Мурата Насирова

12:49

Весна покаже: комбат передбачив провал планів Путіна та завершення війни

12:33

У справі про смерть Хайден Панеттьєрі з’явилися нові приголомшливі подробиці

12:32

Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

12:22

Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

12:18

Що означає миготливий червоний сигнал світлофора: чи можна їхати даліВідео

12:15

Аліну Кабаєву замінили на 19-річну фаворитку — деталі

12:00

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи

11:57

Народні засоби для городу: що дійсно допомагає, а що шкодить рослинамВідео

Реклама
11:31

Відчувають те, чого не бачать інші: три місяці народження з унікальним даром

11:31

Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

11:13

"Потяг "Червона Рута"" — ексклюзивна прем’єра з 7 жовтня на Київстар ТБ

11:10

Графіки повертаються: в Україні з 15:00 6 жовтня почнуть вимикати світло

11:03

Скандал, який перетворився на рок-хіт: історія легендарної пісні 1977 рокуВідео

10:55

"Я страждаю": Боржемська вперше розповіла про серйозну хворобу

10:53

Армія РФ завдала удару по території лікарні в центрі Кривого Рогу: є поранені

10:53

Окупанти б’ють по мостах спеціальними боєприпасами: яку загрозу вони несуть

10:51

Виглядає як звичайний опеньок: який гриб не можна класти до кошикаВідео

10:38

Коли почнуться реальні переговори про мир: Андрусів пояснив сценарійПогляд

10:18

Що посадити у жовтні: топ-5 найкращих овочів для будь-якого кліматуВідео

10:10

"Виповнюється цілих 19": Лідія Таран показала дорослу доньку від Доманського

10:08

Щоб гарбузи зберігалися місяцями: що потрібно зробити одразу після зборуВідео

10:02

Поблизу Вовчанська ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу - аналіз ISW

09:45

Миші триматимуться подалі від дому: проста хитрість без отрути й пасток

09:21

Вікна "плачуть" не просто так: що варто перевірити до морозівВідео

09:11

Чому 7 жовтня не можна скаржитися на долю: яке церковне свято

08:46

Хитрий тест з ПДР: кому з водіїв дозволено повернути праворучВідео

08:44

Рейд в Естонію замість великої війни: як Росія може зруйнувати НАТО зсередини

08:33

Удар на день народження Путіна: Росія готує до 70 ракет для атаки на Україну

Реклама
08:16

Росія вдосконалює дрони для ударів по Україні: в ISW назвали головну мету

07:16

Армія РФ завдала удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі, є поранені

06:46

Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

05:55

"Мені боляче": Винник зробив зізнання про сина, якого приховував 21 рік

05:11

Садівників закликають розкласти на вулиці щітки для миття посуду: у чому причина

04:34

Життя заграє новими барвами: які знаки зодіаку відчують приплив щастя

04:09

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаюВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

03:30

"Лінивий" спосіб розмноження будь-якої рослини: простий трюк із шпилькою

02:57

Частина киян після обстрілів РФ можуть залишитися без світла та води - експерт

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти